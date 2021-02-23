Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта

23.02.2021, MForum.ru

Meizu празднует восемнадцать лет со дня основания. К этому событию приурочен выход нового интерфейса и новой серии смартфонов. 1 марта выйдет документальный фильм о компании, 2 марта – презентация Flyme 9, а 3 марта свет увидят два новых смартфона Meizu 18.

Новый пользовательский интерфейс будет основан на Android 11. Однако если верить утечкам, из коробки новинки будут работать со старым интерфейсом Flyme 8.3. В части аппаратной платформы Meizu 18 будет базироваться на процессоре Snapdragon 870, а Meizu 18 Pro – на флагманском чипсете Snapdragon 888. Согласно листингу на CCC, Meizu 18 получит аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 30 Вт. Модель с индексом Pro оснастят аккумулятором 4500 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Однако, комплектного зарядного устройства новинки не получат, таким образом, Meizu продолжила дело Apple, которое ранее было поддержано Samsung и Xiaomi. Помимо смартфонов могут быть представлены часы Meizu Watch, однако подробностей них пока нет.