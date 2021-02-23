Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта

MForum.ru

Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта

23.02.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Meizu празднует восемнадцать лет со дня основания. К этому событию приурочен выход нового интерфейса и новой серии смартфонов. 1 марта выйдет документальный фильм о компании, 2 марта – презентация Flyme 9, а 3 марта свет увидят два новых смартфона Meizu 18.

Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта

Новый пользовательский интерфейс будет основан на Android 11. Однако если верить утечкам, из коробки новинки будут работать со старым интерфейсом Flyme 8.3. В части аппаратной платформы Meizu 18 будет базироваться на процессоре Snapdragon 870, а Meizu 18 Pro – на флагманском чипсете Snapdragon 888. Согласно листингу на CCC, Meizu 18 получит аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядкой 30 Вт. Модель с индексом Pro оснастят аккумулятором 4500 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Однако, комплектного зарядного устройства новинки не получат, таким образом, Meizu продолжила дело Apple, которое ранее было поддержано Samsung и Xiaomi. Помимо смартфонов могут быть представлены часы Meizu Watch, однако подробностей них пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Meizu 17 и Meizu 17 Pro представлены официально / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17 / MForum.ru

09.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Meizu 17 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

22.02.2021 23:41 ABloud Тема: Ericsson (15.11.2011)
Всего, по данным компании Ericsson, она заключила 127 коммерческих соглашений на поставку решений 5G из которых 74 публично анонсированы. На базе решений 5G Ericsson уже построено 79 сетей 5G в 40 ...
21.02.2021 15:02 ABloud Тема: Оренбургская область (04.12.2007)
Билайн завершил масштабный проект по улучшению скоростных параметров 4G/LTE в Оренбургской области. Для этого компания провела рефарминг частотного диапазона 1800 МГц, выделив сети LTE 1800 еще 5МГц, ...
21.02.2021 14:23 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
По данным компании Tele2 в зоне покрытия ее сетей проживает более 98% населения Омской области. Покрытие есть в "большинстве населенных пунктов", на "основной протяженности трасс" и "в популярных ...
20.02.2021 15:48 Александр Сафарян Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте помогите разблокировать код блокировки Nokia 5250 IMEI 356977/04/072945/0.за ранее благодарю
20.02.2021 13:32 ABloud Тема: Самарская область (16.02.2008)
В зоне действия сети LTE Tele2 в Самарской области - 82% населения. Данные компании. / volga.news

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru

23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Moto G10 представлен официально / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G30 с 64 Мп камерой и дисплеем 90 Гц / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F62 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy A52 / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A72 / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lenovo K13 / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E6i с 6,1-дюймовым дисплеем и Android Go представлен официально / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: