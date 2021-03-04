Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально

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Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально

04.03.2021, MForum.ru

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Как и ожидалось, китайская компания Meizu официально анонсировала смартфоны 18-й серии. Meizu 18 и 18 Pro работают на чипсетах Snapdragon 888, поддерживают сети 5G, предлагают до 12 Гб оперативной памяти и уже доступны для предзаказа на домашнем рынке.

Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально

Meizu 18 Pro – смартфон с 6,7-дюймовым Samsung E4 AMOLED-экраном разрешением 3200x1440 точек с частотой обновления до 120 Гц (частота опроса сенсора – 240 Гц). Переднее стекло изогнуто со всех четырех сторон - по 50 градусов слева и справа и по 5 градусов сверху и снизу. Под дисплеем размещен новейший ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев Qualcomm. В зависимости от версии объем ОЗУ составляет 8 или 12 Гб (LPDDR5), встроенной памяти – 128 или 256 Гб (UFS 3.1). Тыловая камера представлена связкой сенсора Samsung GN1 (50 Мп, f/1,9), Sony IMX616 (32 Мп, угол обзора 130 градусов, макросъемка от 2 см), 8 Мп сенсором с 3-кратным оптическим увеличением и 3D-датчиком ToF. Разрешение фронтальной камеры – 44 Мп. Meizu 18 Pro снабжен АКБ емкостью 4500 мАч быстрой зарядкой 40 Вт и беспроводной зарядкой 10 Вт.

Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально

Meizu 18 представляет собой более компактное устройство, оснащенное 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 3200x1440 пикселей, с той же частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц, а также изогнутым стеклом. Внутри Meizu 18 разместились Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, строенную камеру (64 Мп Sony IMX682, 16 Мп с широкоугольной оптикой, 8 Мп с 3х зумом), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 36 Вт.

Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально

Meizu 18 и 18 Pro в розничной коробке будут предлагаться с одним USB-кабелем, но производитель откроет кампанию, в рамках которой предоставит новое зарядное устройство взамен двух старых. Обе новинки уже доступны для предварительного заказа, начало продаж – с 8 марта. Meizu 18 будет поставляться в белом, синем и фиолетовом цветах, в конфигурациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 4399 юаней, 4699 юаней и 4999 юаней соответственно. Meizu 18 Pro будет доступен в белом, синем и сером цветах, в тех же конфигурациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цены составляют 4 999 юаней, 5 499 юаней и 5 999 юаней соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmaren.com

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