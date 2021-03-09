Развитие сетей: Билайн увеличил покрытие 4G на территории Хабаровска и края

MForum.ru
09.03.2021,
В начале 2021 года на территории Хабаровска и Хабаровского края стало больше мест, где можно воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G от Билайн.
Увеличивается покрытие 4G и на территории Хабаровского края. Билайн планирует сократить в Хабаровске число так называемых «белых пятен», территорий, где уровень сигнала недостаточный, и обеспечить все большее число населенных пунктов края мобильным интернетом 4G. В частности в Хабаровске покрытие 4G появилось или было улучшено на улицах: Школьная, Сергеевская, Лазо, Чкалова, Промышленная, Стрельникова, Воронежская, Шелеста и в Краснодарском переулке. В городе Советская Гавань - на улицах Пионерская и Чкалова. Улучшена ситуация с LTE в селах Тополево, Матвеевка, Восточное Хабаровского р-на и в рп Ванино. Средние скорости в сети Вымпелком в Хабаровске сейчас составляют 15-20 Мбит/c - данные компании.
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теги: телеком Хабаровский край Билайн Вымпелком развитие сети
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