Слухи: Появились изображения умных часов от Meizu

MForum.ru
17.05.2021,
В сети появились изображения умных часов от китайской компании Meizu. По информации Digital Chat Station новика будет работать на адаптированной версии Flyme OS, получит стандартный набор датчиков и будет поддерживать NFC.
Также источник упоминает о поддержке eSIM, что позволит Meizu Watch совершать звонки независимо от смартфона. Из внешних особенностей отметим скругленное стекло циферблата и кнопку управления на правом торце. Информации о возможной цене пока нет, но дешевыми Meizu Watch явно не будут.
© Антон Печеровый,
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