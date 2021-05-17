Слухи: Появились изображения умных часов от Meizu

17.05.2021, MForum.ru

В сети появились изображения умных часов от китайской компании Meizu. По информации Digital Chat Station новика будет работать на адаптированной версии Flyme OS, получит стандартный набор датчиков и будет поддерживать NFC.

Также источник упоминает о поддержке eSIM, что позволит Meizu Watch совершать звонки независимо от смартфона. Из внешних особенностей отметим скругленное стекло циферблата и кнопку управления на правом торце. Информации о возможной цене пока нет, но дешевыми Meizu Watch явно не будут.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

[Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru