Слухи: Meizu 18s и 18s Pro замечены в TENAA

31.08.2021, MForum.ru

Сертификацию TENAA прошли 2 новых смартфона Meizu. Вполне вероятно, что речь идет о флагманских 18s и 18s Pro, поскольку они имеют много общего с Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Основное отличие - чипсет Snapdragon 888+ (2,95 ГГц), на котором работают новинки.

Meizu M182Q (он же Meizu 18s) оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p. На задней панели разместились 3 камеры, разрешение сенсоров которых составляет 64,16 и 8 Мп. Фронтальная камера -20 Мп, что аналогично Meizu 18.

Похожая ситуация для более крупного Meizu M192Q. Он получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1440p и четыре камеры на задней панели. Характеристики новинки аналогичны Meizu 18 Pro, за исключением частоты процессора. Конечно, для производителей смартфонов нет ничего необычного в том, чтобы перезапустить свои устройства с обновленным чипсетом. Однако Meizu впервые пойдет на такое обновление. Впрочем, нельзя исключать ситуацию, когда обновления устройств это нечто больше, чем характеристики перечисленные TENAA.