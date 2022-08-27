Развитие сети: МегаФон модернизирует сеть в Волгоградской области

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Развитие сети: МегаФон модернизирует сеть в Волгоградской области

27.08.2022, MForum.ru

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МегаФон рассказал, что с начала 2022 года нарастил пропускную способность сети в Волгоградской области примерно на 30%. При этом, более 60% объектов, где прошли работы, находятся за пределами Волгограда.

 

 

Кроме Волгограда и Волжского инженеры провели работы в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачинском, Камышинском, Ольховском, Серафимовичском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах. В результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 15%.

Усилия МегаФон сказались на результатах тестов Ookla - в 2q2022 медианные скорости доступа абонентов МегаФон в регионе выросли более, чем на 22% год к году - до 24,32 Мбит/c.

Компания также выявила самый активный населенный пункт области по объемам голосовой и интернет-активности. В Николаеве абоненты МегаФон почти вдвое больше говорят по телефону и потребляют почти вдвое больше трафика.

Сеть в Николаеве лидирует по максимуму голосового трафика на одну базовую станцию. Далее следуют Петров Вал и Котово. Однако по средней продолжительности звонков лидирует Жирновск, где время телефонного разговора составляет 64 секунды, это на 40% больше, чем по области.

В Николаевске в среднем на каждую базовую станцию приходится более 290 ГБ трафика в сутки. Второе и третье место по этому показателю заняли Петров Вал и Камышин. В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи в Ленинске, Фролово и Серафимовиче, их трафик в 2,5 раза больше, чем в целом по региону.

«Анализ показывает, что жители небольших городов пользуются мобильным интернетом даже более интенсивно, чем в мегаполисах, ведь он дает доступ к мобильному банкингу, маркетплейсам или медицинским консультациям в любой локации. МегаФон развивает свою сеть, чтобы все жители региона имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. С начала года оператор увеличил пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше 60% объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами столицы», — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сети МегаФон Волгоградская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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