Развитие сети: МегаФон модернизирует сеть в Волгоградской области

MForum.ru
27.08.2022,
МегаФон рассказал, что с начала 2022 года нарастил пропускную способность сети в Волгоградской области примерно на 30%. При этом, более 60% объектов, где прошли работы, находятся за пределами Волгограда.
Кроме Волгограда и Волжского инженеры провели работы в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачинском, Камышинском, Ольховском, Серафимовичском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах. В результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 15%.
Усилия МегаФон сказались на результатах тестов Ookla - в 2q2022 медианные скорости доступа абонентов МегаФон в регионе выросли более, чем на 22% год к году - до 24,32 Мбит/c.
Компания также выявила самый активный населенный пункт области по объемам голосовой и интернет-активности. В Николаеве абоненты МегаФон почти вдвое больше говорят по телефону и потребляют почти вдвое больше трафика.
Сеть в Николаеве лидирует по максимуму голосового трафика на одну базовую станцию. Далее следуют Петров Вал и Котово. Однако по средней продолжительности звонков лидирует Жирновск, где время телефонного разговора составляет 64 секунды, это на 40% больше, чем по области.
В Николаевске в среднем на каждую базовую станцию приходится более 290 ГБ трафика в сутки. Второе и третье место по этому показателю заняли Петров Вал и Камышин. В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи в Ленинске, Фролово и Серафимовиче, их трафик в 2,5 раза больше, чем в целом по региону.
«Анализ показывает, что жители небольших городов пользуются мобильным интернетом даже более интенсивно, чем в мегаполисах, ведь он дает доступ к мобильному банкингу, маркетплейсам или медицинским консультациям в любой локации. МегаФон развивает свою сеть, чтобы все жители региона имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. С начала года оператор увеличил пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше 60% объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами столицы», — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
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теги: развитие сети МегаФон Волгоградская область
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