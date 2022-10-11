Облачные услуги: В Новосибирске вырос спрос на защиту от DDoS

MForum.ru

Облачные услуги: В Новосибирске вырос спрос на защиту от DDoS

11.10.2022, MForum.ru

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МТС сообщает о росте спроста на услуги облачного провайдера #CloudMTS у бизнеса Новосибирской области. Наиболее востребована услуга мониторинга и защиты ресурсов бизнеса от DDoS-атак - их количество в регионе выросло в 2.7 раз год к году.

 

 

Наиболее активный спрос формируют крупные транспортные компании региона, банки и страховые компании. Пик заказов на услуги пришелся на март-апрель 2022 года, но высоким спрос остается и сейчас.

Также высокий спрос МТС отмечает на услуги переноса IT-систем и данных предприятий в облако МТС без остановки сервисов, на эти услуги пришлось более 50% новых контрактов #CloudMTS. Важно отметить, что в облако переносят и поддерживающие и критически важные сервисы, например, корпоративную почту, ERP/CRM-системы, системы управления базами данных и подобное.

Требования законодательства также заставили предприятия на 40% чаще размещать персональные данные в защищенном сегменте облака.

«Компании Новосибирска и Сибирского федерального округа – одни из наиболее активных пользователей облачных сервисов #CloudMTS в России. Только с начала этого года количество подключений виртуальной инфраструктуры в регионе выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Самый заметный рост спроса – на защиту от DDoS-атак. Однако мы рекомендуем использовать для обеспечения кибербезопасности компаний комплекс мер, сочетание традиционных инструментов защиты от DDoS (системы и сервисы анализа и очистки трафика) и средств защиты веб-приложений (WAF)», – подчеркнул директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: айти МТС облачные услуги DDoS

© Алексей Бойко, MForum.ru

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