Развитие сетей: МегаФон сообщает о модернизации сети в подмосковном Дмитрове

MForum.ru
08.12.2022,
Скорость мобильного интернета МегаФон в Дмитрове, по заявлению компании, выросла на 54%, что "в полтора раза превышает возможности других операторов".
За последний год потребление мобильного трафика данных в Дмитрове выросло на 40%. Это стимулировало оператора к модернизации сети, которая началась в сентябре 2022 года. После завершения трехмесячного периода модернизации, по данным МегаФон, медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Оператор ссылается на замеры Ookla.
Работы проходили преимущественно в жилых микрорайонах, где качество покрытия сотовой связи в ряде локаций было недостаточным. В ходе модернизации МегаФон задействовал диапазон 800 МГц под LTE. Сигнал в этом диапазоне отличается высокой проникающей способностью, что позволяет говорить как о росте качества покрытия внутри помещений, так и о сокращении числа "мертвых зон" или "зон неуверенного сигнала".
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теги: развитие сетей МегаФон Московская область Московский регион Дмитров
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