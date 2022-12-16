Развитие сетей: МегаФон развивает покрытие LTE в Хабаровском крае - Богородское

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон развивает покрытие LTE в Хабаровском крае - Богородское

16.12.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон сообщает о развертывании покрытия 4G за счет установки новых базовых станций еще в трех северных поселках Хабаровского края - в селе им. Полины Осипенко, Богородском и поселке Де-Кастри.

 

 

Де-Кастри расположен на побережье Японского моря, где находится морской порт и нефтеналивной терминал, Богородское - на правом берегу реки Амур, в 820 км от Хабаровска, в селе есть аэропорт с пассажирскими рейсами до Хабаровска. Поселение им. Полины Осипенко расположено на реке Амгунь и также удалено от других крупных населенных пунктов - 723 км до Хабаровска, 321 км от Комсомольска-на-Амуре - 321 км.

«Несмотря на трудности в строительстве объектов инфраструктуры в северных районах, связанные с большими расстояниями и сложной логистикой, это особый фокус и приоритет компании, – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников. – В этом году наши инженеры запустили связь в десятке удаленных населенных пунктов края. В преддверии новогодних праздников наличие стабильной связи и мобильного интернета поможет нашим абонентам вовремя купить подарки для родных и близких, а также поздравить всех не только в режиме голосового вызова, но и по видеосвязи, даже в период пиковых нагрузок на сеть».

С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 17 удаленных и малочисленных населенных пунктов региона, в которых проживает около 12 тысяч человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает покрытие LTE в Хабаровском крае - Анастасьевка / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru

06.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон продолжает наращивать покрытие LTE в Хабаровском крае / MForum.ru

29.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Хабаровском крае / MForum.ru

26.11. [Новости компаний] Цифры: В МТС подсчитали - каждый третий платеж в России совершается со смартфона / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:41 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Хабаровский край. МегаФон] Новые скорости мобильного интернета получили жители трех северных поселков края 16 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Почти 9 тысяч ...
Вчера 15:31 ABloud Тема: Облигационные займы телеком-компаний (08.07.2011)
[Облигационные займы. МТС] МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-23 на 15 млрд рублей 15 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: ...
Вчера 13:30 ABloud Тема: Чукотский автономный округ (04.12.2007)
[Развитие сетей. ПВОЛС. Чукотка. Ростелеком] «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь 2022.12.15 Пресс-релиз Ростелеком ...
Вчера 11:24 ABloud Тема: Контроль автопарка (30.01.2005)
[Управление автопарком. МТС. Санкт-Петербург] Петербургский бизнес стал активно импортозамещать сервисы контроля автопарка 15 декабря 2022, Санкт-Петербург, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
14.12.2022 17:53 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Коммуникационные платформы операторов сотовой связи. ВымпелКом] билайн запустил коммуникационную платформу билайн now: на ней будут рассказывать о жизни компании, ее сотрудниках, технологиях и так ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru

15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: