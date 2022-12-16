Развитие сетей: МегаФон развивает покрытие LTE в Хабаровском крае - Богородское

16.12.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает о развертывании покрытия 4G за счет установки новых базовых станций еще в трех северных поселках Хабаровского края - в селе им. Полины Осипенко, Богородском и поселке Де-Кастри.

Де-Кастри расположен на побережье Японского моря, где находится морской порт и нефтеналивной терминал, Богородское - на правом берегу реки Амур, в 820 км от Хабаровска, в селе есть аэропорт с пассажирскими рейсами до Хабаровска. Поселение им. Полины Осипенко расположено на реке Амгунь и также удалено от других крупных населенных пунктов - 723 км до Хабаровска, 321 км от Комсомольска-на-Амуре - 321 км.

«Несмотря на трудности в строительстве объектов инфраструктуры в северных районах, связанные с большими расстояниями и сложной логистикой, это особый фокус и приоритет компании, – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников. – В этом году наши инженеры запустили связь в десятке удаленных населенных пунктов края. В преддверии новогодних праздников наличие стабильной связи и мобильного интернета поможет нашим абонентам вовремя купить подарки для родных и близких, а также поздравить всех не только в режиме голосового вызова, но и по видеосвязи, даже в период пиковых нагрузок на сеть».

С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 17 удаленных и малочисленных населенных пунктов региона, в которых проживает около 12 тысяч человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край