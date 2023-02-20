Тренды: Растет проникновение смартфонов у пенсионеров

20.02.2023, MForum.ru

Такие данные представил МегаФон, опираясь на данные анализа пользовательских устройств в Алтайском крае. В 2022 году рост оказался значительным, количество смартфонов в возрастной группе 60+ лет увеличилось на 20%.

В итоге в Топ-10 популярных гаджетов в Алтайском крае у абонентов этого возраста входят только 2 модели без сенсорного экрана.

Топ-5

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9C NFC

Samsung Galaxy A12

Huawei Honor 7A

Huawei Y6s

Тренд выгоден и для абонентов, и для оператора. Абоненты получают более качественный пользовательский опыт, больше возможностей. Оператор получает больше трафика, а с ним и больше выручки. За год трафик пользователей 60+ в Алтайском крае вырос до 232 ТБ в месяц, что на 12% выше, чем годом ранее. Среднее потребление (MBoU) составляет 12 ГБ в месяц.

По данным статистики, женщины старше 60 лет почти в 1.5 раза охотнее, чем мужчины общаются в мессенджерах, больше пользуются соцсетями. При этом доли пользования смартфонами практически равны - 51% мужчин и 49% женщин. Проникновение смартфонов выше в Барнауле, Камень-на-Оби, Рубцовске и Бийске.

«В прошлом году мы модернизировали сеть на всей территории Алтайского края. Улучшение связи почувствовали абоненты Барнаула, Славгорода и Ярового, а также жители более 100 посёлков, сёл и деревень. Развитие инфраструктуры компании позволяет нашим абонентам старшего поколения легко осваивать современные технологии. Многие уже познакомились с цифровыми площадками и стали их активными пользователями. Теперь абоненты старше 60 лет не только общаются с родными в мессенджерах, но и производят оплату жилищно-коммунальных услуг, записываются на приём к врачу», — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон тренды Алтайский край проникновение смартфонов

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