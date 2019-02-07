Телеком: Конспекты: ВымпелКом и AI

07.02.2019, MForum.ru

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО ВымпелКом по развитию корпоративного бизнеса 7 февраля 2019 года рассказал о бизнесе Билайн, построенном на базе AI (искусственного интеллекта). Конспект - Алексея Бойко (ABloud).

АС: Тема AI, несмотря на то, что мы ей занимаемся давно, носит для меня характер чего-то относительно неизведанного. Когда мы сегодня говорим об AI, мы говорим о том, что у нас в ВымпелКом уже есть, и не говорим в целом о том, что это такое - феномен AI. Поскольку сегодня до конца еще не ясны границы - где AI может применяться, в каких сферах, в каких областях он может оказывать существенное влияние на жизнь человека.

Почему мы двинулись в этом направлении? Почему считаем его перспективным с коммерческой точки зрения?

Мы с вами живем в эпоху массовой кастомизации, то есть мы предпочитаем потреблять продукты, ориентированные непосредственно на нас. Мы не хотим тратить свое время на поиски, на выбор. Так же, как и те компании, которые не хотят тратить средства на продвижение своих продуктов на все возможные целевые аудитории. Они предпочли бы таргетировать предложения на те части аудитории, которые, во-первых, способны их купить, во-вторых, хотели бы это сделать.

Поэтому, если смотреть на то, что такое AI и как он используется на сегодняшний день исключительно с коммерческой точки зрения, не говоря о социальных аспектах, то можно сказать, что AI - это возможность сокращения дистанции между производителем и конечными потребителями товаров и услуг.

Пример:

Вы - потребитель наших услуг, ВымпелКома. Вы производите пиццу, например, в Новосибирске или в Калининграда и хотите ее продавать. При этом вы не знаете кому, собственно, нужна ваша пицца. Но вполне очевидно, что ее необходимо продавать, на этом построен ваш бизнес.

Благодаря тем технологиям, которыми мы на сегодня располагаем, мы можем оказать помощь вашему бизнесу. Во-первых, подсказать какую именно пиццу следует продавать конкретно в этом регионе, сколько в данном регионе потенциальных потребителей данного продукта, и как именно вам следует продвигать это решение с тем, чтобы в кратчайшие сроки достичь максимально эффективного коммерческого результата.

Вот так просто. И это основной на сегодня способ применения AI для продвижения товаров и услуг.

Что следует отметить? Принципиально важная составляющая в достижении хороших результатов при использовании AI это опора на Big Data - большой объем и большой поток данных, которыми располагает современный оператор, которые можно пополнять за счет партнерств с другими участниками рынка. Big Data это фундамент. Если нет объемного и обновляемого массива данных, то эффективное применение AI практически невозможно.

А это значит, что для качественного развития продукта нужна постоянная интеграция между обладателями различных массивов данных, которые позволяют все более качественно и точно делать таргетированные предложения.

Что такое AI Билайн?

Давайте теперь поговорим непосредственно о нашем продукте, о том, что мы сделали и продаем. Что это означает для рынка?

На сегодня искусственный интеллект и нейросеть это почти синонимы. AI, в первую очередь, позволяет влиять на какие-то маркетинговые темы, темы, связанные с логистикой, товарооборотом. С тем, что является системным и масштабным. Там, где есть необходимость управлять массивами данных, там наиболее применим AI.

Важно отметить, что применение продукта на сегодняшний день наиболее востребовано там, где есть затраты: на продвижение, на рекламу, на какую-то коммерческую составляющую.

При этом механика и модель работы с AI применима в самых различных областях.

Приведу еще один простой пример. Практически все, кто пользуются автомобилем, пользуются и навигаторами. Для нас пользование навигатором выглядит так - мы вводим текущее местонахождение (навигатор может определить его для нас) и данные о месте, куда хотим прибыть. Нас интересует оптимальный маршрут, который подбирает навигатор, ориентируясь, например, на доступные ему данные о наличии дорог и их текущей загрузке. Подбирает быстро, почти мгновенно.

Это простой пример применения нейронной сети и процесса взаимодействия с ней. То же самое, только в других “плоскостях”, по сути, относится к рекламе, логистике, товарообороту, персоналу и всему остальному.

Если упрощать, то по большому счету технология ИИ - это технология, которая позволяет сокращать дистанцию между производителем и потребителем, делать решение более таргетированным.

Это то, зачем нужен ИИ, если говорить простым языком.

Когда мы рассказываем о нашем продукте, то стоит помнить, что мы коммерческая организация, а не НИИ. Мы не можем заниматься познанием мира что называется “ради расширения кругозора”. Мы, конечно, наблюдаем за тем, что происходит в США и в других развитых экономиках, но основное для нас это улучшение качества нашего продуктового портфеля и извлечение прибыли.

Поэтому, в первую очередь, мы реализуем эти решения там, где мы можем зарабатывать деньги. Это реклама, это коммерция, это маркетинг. Это поиск ЦА, это контакт с ЦА, это формирование спроса на потребление у ЦА.

В нашем решении мы объединяем офлайн и онлайн процессы.

Почему это важно?

Де-факто все покупки происходят в офлайне. В онлайне мы можем делать только заказы. Получения товара или услуги происходит между потребителем и поставщиком. Это неразрывная связь, которая будет существовать и далее. Едим мы в оффлайне, например. И одежду носим в оффлайне, и перемещаемся.

Очень важно знать, что происходит с человеком с момента, когда он видит на экране, биллборде или другой рекламной поверхности какой-то определенный месседж, который мы ему транслируем. Интересно все, что происходит до момента, когда начинается фактическое потребление, до момента, когда товар или услуга попадает в реальную потребительскую корзину.

Такой подход позволяет существенно сэкономить затраты на продвижение, на рекламу, но еще более важно отметить, что процесс массовой кастомизации удешевляет стоимость товаров и услуг и упрощает структуру потребления.

Я убежден, что мы живем в эпоху интеграции, в эпоху платформенных комбинированных решений. Подобные технологии в конечном итоге должны упростить материальную составляющую жизни человека. Все это необходимо для того, чтобы в конечном итоге было легче, проще и дешевле потреблять необходимые нам с вами продукты и услуги.

Я уверен, что у этого продукта есть будущее, на сегодняшний день на него уже есть реальный спрос.

Основная вера в этот продукт в первую очередь обусловлена тем, что естественные процессы потребления предполагают наличие в цепочке решений подобного рода. Именно поэтому я считаю, что у продукта есть хорошее коммерческое будущее.

Если говорить о массивах данных и обо всем остальном, то стоит отметить, что основным преимуществом является то, что нам не нужны уточненные персональные данные абонента. Для того, чтобы нейросеть работала, достаточно обезличенных данных.

Чтобы каждому из нас сделать конкретное, четкое, интересное предложение, нужно знать, что происходит с аудиторией в целом. Математические алгоритмы, которые мы давно используем в Big Data для таких решений как скоринг, лидогенерация, геоаналитика, - все эти решения абсолютно обезличены. И для того, чтобы делать кастомизированные решения, не требуется знать информацию о конкретном человеке, достаточно знать, что происходит с группой людей в конкретном регионе или в конкретной аудитории.

Математика дает возможность получать решения с вероятностью “попадания в цель” 9 из 10.

Мы вас сегодня пригласили не для того, чтобы рассказывать о том, какие мы замечательные инноваторы, а чтобы поделиться тем фактом, что в нашем портфеле появилось решение, которое за очень короткий промежуток времени набрало базу из порядка 500 юрлиц.

Это не просто “проявившие интерес”, а те, кто разместил у нас определенные заказы. Важно отметить, что это компании из различных секторов: из сферы недвижимости, сеть пиццерий, рекламные агентства, банки, логистические компании, авиаперевозчики. Это показывает, насколько широк спектр возможного применения этого решения в жизни, в экономике.

И это важно не только для отрасли, внедрение AI может оказывать влияние и на развитие экономики в целом, поскольку оно обещает повышение ROI (возврата на вложенный капитал) в любой отрасли, снижение ненужного производства и устранение перепроизводства продукции. Это то, что шаг за шагом будет улучшать параметры жизни большого количества самых разных индустрий. На сегодняшний день мы понимаем, что потенциал применения технологии огромен!

Следующий шаг это, безусловно, логистика. Это транспортные потоки. Подумайте о том, что это означает для крупных ритейлеров, таких как Магнит или Х5, для сопоставимых с ними. Подумайте о том, насколько это может упрощать и оптимизировать работу складов. Подумайте о том, как это может упрощать систему управления транспортным потоком. Как это может упрощать работу с потребителями в разных регионах. Работу различных финансовых продуктов.

Это технология с очень высоким потенциалом! Прежде всего потому, что она может качественно улучшить жизнь человека.

Мы верим в то, что любая компания, работающая на массовом рынке, в первую очередь должна развиваться за счет создания ценности, и мы безусловно верим в то, что в нашем продукте есть ценность, что он может влиять на качество жизни людей.

Почему мы верим в то, что сможем оставаться лидером в области предложения данного технологии и развивать ее в качестве локомотива?

В отличие от массы игроков из других индустрий, у нас, как у оператора, данные, что называется, “живые”. Это данные не статистического характера - пол и возраст, хотя эти данные у нас тоже есть, но также у нас есть данные, которые показывают предпочтения, перемещения, интерес, частоту заходов на определенные ресурсы. А высокое проникновение смартфонов означает то, что мы постоянно обогащаемся все новыми и новыми сведениями о наших абонентах.

Именно поэтому мы так аккуратно и бережно относимся к вопросам, связанным с Big Data, к идее Ассоциации. Мы уверены, что телеком-индустрия это безусловно лидирующая индустрия с точки зрения способности обогащения данными. И мы хотим, обогащаясь этими данными, правильно и эффективно их использовать.

Повторюсь, все создаваемые нами модели - обезличенные, нет привязки к конкретному человеку.

Я уже рассказал, что может дать заказчикам наш продукт на базе AI, поэтому не буду долго обсуждать этот слайд. Суть понятна - применение продукта позволяет уточнить ЦА, “сжать” ее, что в итоге повышает производительность поставщика/производителя.

Цифры мы готовы приводить, 70% - не единственная цифра, которую можем назвать. У нас есть пилотные проекты, по ним мы видим результативность, в частности, существенный рост ROI. Видим улучшение в конверсии, сокращение в оттоках.

Наблюдаем улучшение различных параметров, в разных индустриях они разные. В любом случае, можно с уверенностью ожидать роста производительности и экономической эффективности организаций-заказчиков. И, как следствие, возможность для них предоставлять свои услуги или продавать их дешевле, сохраняя маржинальность и улучшая конкурентоспособность.

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