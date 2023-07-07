Развитие сетей: МегаФон отмечает рост трафика в подземке Екатеринбурга

07.07.2023, MForum.ru

МегаФон отмечает рост мобильной активности в подземке Екатеринбурга - по данным оператора активность людей во время поездок выросла на 33% в сравнению с началом года. Оператор прогнозировал такой рост активности и заблаговременно провел апгрейд сети, нарастив доступные скорости в 3.5 раза.

Излучающий кабель в метро Екатеринбурга не применяется, используются базовые станции, размещенные на станциях метро.

«Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», – рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Интересно, что на разных станциях потребление трафика заметно отличается, лидером является Уралмаш, где потребляется на 41% больше трафика, чем в среднем по метро. А на станции Ботаническая обычно на 25% больше разговаривают. Основной объем трафика уходит на просмотр видеороликов и фильмов, Telegram и ВКонтакте - более трети всего трафика. Далее следуют музыкальные сервисы и поисковые системы.

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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан

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