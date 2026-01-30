ПО: В России продолжают опираться в основном на зарубежные решения VDI

ПО: В России продолжают опираться в основном на зарубежные решения VDI

30.01.2026, MForum.ru

Таким мнением делятся аналитики OrionSoft на основе проведенного опроса 104 организаций и госкомпаний. Половина опрошенных заявили, что используют только западные VDI решения. Тему сегодня обсуждают Ведомости.

(*) VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это инфраструктура виртуальных рабочих столов, технология, позволяющая запускать и управлять множеством виртуальных компьютеров на централизованных серверах.

  • 68% организаций используют VDI в основном для удаленки и для «гибридного» формата работы, когда человек работает удаленно, но в какие-то дни посещает офис;
  • 18% - как инструмент безопасности;
  • 16% - для обеспечения работы мобильных сотрудников, которым нужен удаленный доступ к их рабочему пространству, где бы они не находились.
  • 12% - для экономии на лицензиях
  • 2% - по привычке (когда менять старое неудобно)
  • 2% - "другие причины"

(*) некоторые участники опроса применяют VDI в различных вариантах использования.

Почему компании не спешат переходить на российские решения VDI, хотя они уже представлены, что называется, в ассортименте?

Этому препятствуют такие проблемы, специфичные для российских решений, как:

  • несовместимость с существующими системами;
  • медленная работа
  • проблемы с безопасностью
  • проблемы с удобством использования
  • частые ошибки

Кроме того, процесс миграции с VDI-решений одного производителя (например, западного), на VDI-решение другого производителя (например, российского), непростая операция, которая требует не только денежных затрат, но и может занимать от 9 месяцев до 1.5 лет, если считать «весь цикл».

И все же постепенно процесс миграции на российские решения идет. Рынок отечественных VDI решений исследование iKS-Consulting видит так (цифры округленные):

  • Базис, 26%;
  • OrionSoft, 22%,
  • Astra, 16%
  • другие, 38%

Переходить на российские решения все равно, вероятно, придется, регулятор будет «нажимать». В рамках текущей стратегии и нацпроекта «Экономика данных», не менее 80% российских организаций «в ключевых отраслях» должны будут полностью перейти на отечественное ПО уже к 2030 году.

Будет ли этот переход поддерживаться финансированием? Согласно проектам – поддержка предусмотрена, но одно дело цифры на бумаге, другое дело – что получит (или не получит) конкретный бизнес, разрабатывающий или использующий VDI-решения.

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

