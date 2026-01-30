ПО: В России продолжают опираться в основном на зарубежные решения VDI

MForum.ru
Таким мнением делятся аналитики OrionSoft на основе проведенного опроса 104 организаций и госкомпаний. Половина опрошенных заявили, что используют только западные VDI решения. Тему сегодня обсуждают Ведомости.
(*) VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это инфраструктура виртуальных рабочих столов, технология, позволяющая запускать и управлять множеством виртуальных компьютеров на централизованных серверах.
(*) некоторые участники опроса применяют VDI в различных вариантах использования.
Почему компании не спешат переходить на российские решения VDI, хотя они уже представлены, что называется, в ассортименте?
Этому препятствуют такие проблемы, специфичные для российских решений, как:
Кроме того, процесс миграции с VDI-решений одного производителя (например, западного), на VDI-решение другого производителя (например, российского), непростая операция, которая требует не только денежных затрат, но и может занимать от 9 месяцев до 1.5 лет, если считать «весь цикл».
И все же постепенно процесс миграции на российские решения идет. Рынок отечественных VDI решений исследование iKS-Consulting видит так (цифры округленные):
Переходить на российские решения все равно, вероятно, придется, регулятор будет «нажимать». В рамках текущей стратегии и нацпроекта «Экономика данных», не менее 80% российских организаций «в ключевых отраслях» должны будут полностью перейти на отечественное ПО уже к 2030 году.
Будет ли этот переход поддерживаться финансированием? Согласно проектам – поддержка предусмотрена, но одно дело цифры на бумаге, другое дело – что получит (или не получит) конкретный бизнес, разрабатывающий или использующий VDI-решения.
