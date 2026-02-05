Мобильная связь: Эр-Телеком получила разрешение потестировать частоты 28 ГГц с российскими решениями 5G FWA

MForum.ru
05.02.2026,
Эр-Телеком Холдинг получила разрешение от ГКРЧ на использование частот 27,8–28,4 ГГц и 28,8–29,4 ГГц для проведения исследований и экспериментов в области фиксированного 5G. Об этом сообщает iXBT.
Действие разрешения распространяется на территории Московской и Ленинградской областей, а также на 28 городов. Срок действия разрешения — до 1 февраля 2027 года. Эти частоты можно будет задействовать для технологии фиксированного беспроводного доступа (Fixed-Wireless Access, FWA) на базе 5G, что позволило бы говорить об альтернативах прокладки оптоволокна.
Для FWA частоты 28 ГГц - подходящее решение. Их активно применяют для этого в США. Технология особенно актуальна для труднодоступных районов, коттеджных посёлков, окраин городов и малоэтажных населённых пунктов, где прокладка оптики сложна или нерентабельна. Также FWA может использоваться для обновления инфраструктуры в местах, где старые линии связи не обеспечивают нужные скорости. Радиус действия базовых станций при наличии прямой видимости и использовании внешней антенны может достигать нескольких километров, а скорость доступа — до 1 Гбит/с.
Тестирование осложнит серьезное обременение - перед началом работ Эр-Телеком Холдинг должен представить согласованный с заинтересованными ведомствами план по локализации оборудования.
В нём должно быть предусмотрено использование только отечественных и сертифицированных средств криптозащиты. В случае положительного решения ГКРЧ сети FWA потенциально могут быть запущены и другими интернет-провайдерами. Впрочем, об этом говорить пока рано.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги мобильная связь фиксированный беспроводный доступ FWA 28ГГц миллиметровый диапазон частот
--
Публикации по теме:
15.09. [Новости компаний] 5G: USCellular расширяет сеть mmWave и представляет безлимитный домашний интернет / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Конспекты: Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Конспекты: Будущее беспроводных технологий: взгляд Qualcomm. Часть 2 / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] 5G: Huawei сотрудничает с Ericsson и Nokia в области решений 5G FWA / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru