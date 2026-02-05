Мобильная связь: Эр-Телеком получила разрешение потестировать частоты 28 ГГц с российскими решениями 5G FWA

MForum.ru

Мобильная связь: Эр-Телеком получила разрешение потестировать частоты 28 ГГц с российскими решениями 5G FWA

05.02.2026, MForum.ru

Эр-Телеком Холдинг получила разрешение от ГКРЧ на использование частот 27,8–28,4 ГГц и 28,8–29,4 ГГц для проведения исследований и экспериментов в области фиксированного 5G. Об этом сообщает iXBT.

Действие разрешения распространяется на территории Московской и Ленинградской областей, а также на 28 городов. Срок действия разрешения — до 1 февраля 2027 года. Эти частоты можно будет задействовать для технологии фиксированного беспроводного доступа (Fixed-Wireless Access, FWA) на базе 5G, что позволило бы говорить об альтернативах прокладки оптоволокна.

Для FWA частоты 28 ГГц - подходящее решение. Их активно применяют для этого в США. Технология особенно актуальна для труднодоступных районов, коттеджных посёлков, окраин городов и малоэтажных населённых пунктов, где прокладка оптики сложна или нерентабельна. Также FWA может использоваться для обновления инфраструктуры в местах, где старые линии связи не обеспечивают нужные скорости. Радиус действия базовых станций при наличии прямой видимости и использовании внешней антенны может достигать нескольких километров, а скорость доступа — до 1 Гбит/с.

Тестирование осложнит серьезное обременение - перед началом работ Эр-Телеком Холдинг должен представить согласованный с заинтересованными ведомствами план по локализации оборудования.

В нём должно быть предусмотрено использование только отечественных и сертифицированных средств криптозащиты. В случае положительного решения ГКРЧ сети FWA потенциально могут быть запущены и другими интернет-провайдерами. Впрочем, об этом говорить пока рано.

© Алексей Бойко, MForum.ru

