Микроэлектроника: Красноярский Германий выпустил и поставил свыше 30 тысяч пластин из германия в 2025 году

MForum.ru
06.02.2026,
АО Германий (холдинг Швабе, ГК Ростех) изготовил и поставил заказчику свыше 30 тысяч полированных пластин из германия для изготовления фотоэлементов панелей солнечных батарей космических аппаратов, этим занимаются в Краснодаре. У германиевых фотоэлементов более высокий КПД (порядка 30% (*)), более высокая радстойкость (*), они прочнее и могут работать в условиях космоса до 15 лет (*) или более.
(*) Важно отметить, что речь идёт не о чисто германиевых, а о многокаскадных (тандемных) фотоэлементах, где германий используется как нижний каскад. Лабораторный рекорд — 32.5% для трёхкаскадного элемента (InGaP/GaAs/Ge). Простые германиевые элементы имеют значительно более низкий КПД. Но из них и не делают солнечные батареи.
В Ростехе оценивают потребность российского рынка в таких пластинах в 50 тысяч изделий в год. До недавнего времени 90% от этой потребности закрывали зарубежными закупками. В 2025 году ситуация начала меняться. К 2030 году предприятие надеется более чем в 2 раза нарастить выпуск полированных пластин для фотоэлементов.
фото - пресс-службы Ростех, обработка германиевых пластин
Производство полированных пластин из германия в Красноярске запустили осенью 2025 года. На организацию производственного участка федеральный Фонд развития промышленности предоставил 222 млн рублей в виде льготного займа. В конце 2025 года для наращивания объемов выпуска дополнительно получено льготное финансирование от регионального ФРП, сообщает пресс-служба Ростех. В расширение мощностей АО Германий будет направлено свыше 100 млн рублей заемных и собственных средств компании.
Предприятие Германий сосредоточено на производстве германия и его соединений, а также на технологии обработки полупроводниковых пластин.
Летом 2025 года здесь запустили также производства особо чистого (99,9999%) тетрахлорида германия. Это соединение можно использовать для производства оптоволокна высокого качества, точнее - преформ, из которых уже «тянут» волокно. Проект также помогал финансировать ФРП.
Если говорить о германиевой теме в России более широко, то можно упомянуть Лассард, как разработчика оборудования для выращивания монокристаллов германия, Ge, (и арсенида галлия, GaAs). Монокристаллов или пластин здесь не производят, насколько я знаю.
Обработкой германиевых пластин в России занимается компания GeApp (Германий и приложения, Новомосковск). Насколько я понимаю, это пластины, прежде всего, для полупроводниковой микроэлектроники. Компания выпускает плоские заготовки – диски, бруски, и готовые пластины. А также сферизованные заготовки для линз (для ИК-оптики, оптоэлектроники).
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника производство пластин производство германиевых пластин Ge германий Германий Ростех Красноярск производство пластин из германия
--
Публикации по теме:
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru