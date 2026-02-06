Микроэлектроника: Красноярский Германий выпустил и поставил свыше 30 тысяч пластин из германия в 2025 году

06.02.2026, MForum.ru

АО Германий (холдинг Швабе, ГК Ростех) изготовил и поставил заказчику свыше 30 тысяч полированных пластин из германия для изготовления фотоэлементов панелей солнечных батарей космических аппаратов, этим занимаются в Краснодаре. У германиевых фотоэлементов более высокий КПД (порядка 30% (*)), более высокая радстойкость (*), они прочнее и могут работать в условиях космоса до 15 лет (*) или более.

(*) Важно отметить, что речь идёт не о чисто германиевых, а о многокаскадных (тандемных) фотоэлементах, где германий используется как нижний каскад. Лабораторный рекорд — 32.5% для трёхкаскадного элемента (InGaP/GaAs/Ge). Простые германиевые элементы имеют значительно более низкий КПД. Но из них и не делают солнечные батареи.

В Ростехе оценивают потребность российского рынка в таких пластинах в 50 тысяч изделий в год. До недавнего времени 90% от этой потребности закрывали зарубежными закупками. В 2025 году ситуация начала меняться. К 2030 году предприятие надеется более чем в 2 раза нарастить выпуск полированных пластин для фотоэлементов.

фото - пресс-службы Ростех, обработка германиевых пластин

Производство полированных пластин из германия в Красноярске запустили осенью 2025 года. На организацию производственного участка федеральный Фонд развития промышленности предоставил 222 млн рублей в виде льготного займа. В конце 2025 года для наращивания объемов выпуска дополнительно получено льготное финансирование от регионального ФРП, сообщает пресс-служба Ростех. В расширение мощностей АО Германий будет направлено свыше 100 млн рублей заемных и собственных средств компании.

Предприятие Германий сосредоточено на производстве германия и его соединений, а также на технологии обработки полупроводниковых пластин.

Летом 2025 года здесь запустили также производства особо чистого (99,9999%) тетрахлорида германия. Это соединение можно использовать для производства оптоволокна высокого качества, точнее - преформ, из которых уже «тянут» волокно. Проект также помогал финансировать ФРП.

Если говорить о германиевой теме в России более широко, то можно упомянуть Лассард, как разработчика оборудования для выращивания монокристаллов германия, Ge, (и арсенида галлия, GaAs). Монокристаллов или пластин здесь не производят, насколько я знаю.

Обработкой германиевых пластин в России занимается компания GeApp (Германий и приложения, Новомосковск). Насколько я понимаю, это пластины, прежде всего, для полупроводниковой микроэлектроники. Компания выпускает плоские заготовки – диски, бруски, и готовые пластины. А также сферизованные заготовки для линз (для ИК-оптики, оптоэлектроники).

