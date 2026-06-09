Голосовая связь: Число деловых вызовов от компаний в 2025 году выросло на 16.5%

MForum.ru
15.06.2026,
Такой вывод предлагается по итогам исследования статистики сервиса автоматизации исходящих вызовов Скорозвон, проведенное этой же компанией, на его итоги ссылается публикация газеты Ведомости. Итак, по данным анализа статических данных системы количество вызовов через нее 3 тысяч компаний в 2025 году составило 1.57 млрд, а в 2024 году – 1.35 млрд. (Есть, конечно, вопросы относительно использованной методики анализа, но в заметке в газете она не раскрыта).
Средняя длительность вызова сократилась с 1 м 55с до 1м34с (-18%). Можно ли за 94 секунды добиться от абонента полезного результата? Впрочем, это малоинформативная «средняя температура по больнице» - например, могло просто стать больше вызовов – коротких уведомлений.
Судя по приведенному в газете графику, в 3 первых месяца 2026 года наблюдалось количество вызовов, очень близкое к тому, которое было годом ранее – не видно ни роста, ни падения.
Я не разделяю мнений чиновников или аналитиков, которые утверждают, что с рынка ушли откровенно мошеннические игроки – в этом году я не раз сталкивался с их попытками меня «развести» по весьма примитивным, устаревшим схемам – «замена домофона», «замена электросчетчика», «запись на медицинское обследование». Бизнес также не спешит в «маркировку», даже банки и, тем более их партнеры, как правило, звонят с номеров, оформленных на физлиц.
Не могу согласиться и с тезисом, что маркировка «автоматически» повышает рост доли отвеченных вызовов. Я, например, еще могу ответить на звонок с неизвестного номера, если он определяется как вызов из моего региона, но зачем мне снимать трубку, если я вижу, что мне звонит «банк ХХ» или «поликлиника»?
источник и подробности: Ведомости
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теги: голосовой трафик аналитика тренды мнения борьба с мошенничеством статистика
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