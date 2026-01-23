Мобильная связь: Голосовая связь вновь востребована - это показывает новогодняя статистика Билайн

23.01.2026, MForum.ru

В новогодние праздники россияне активно поздравляли друг друга звонками по телефону, несмотря на распространённые в медиа тезисы о снижении личного общения. Об этом свидетельствует аналитика Билайна на основе обезличенных данных.

По данным оператора с 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети Билайн выросло на 45% по сравнению с аналогичным днём прошлого года, а входящих — на 34%.

Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 млн минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.

В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трёх голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.

Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока.

Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности:

Назрань (+119%);

Грозный (+110%);

Камчатка (+89%);

Сочи (+88%);

Махачкала (+78%);

Магадан (+78%);

Владикавказ (+76%);

Якутск (+75%);

Краснодар (+60%);

Сургут (+59%).

По объёму исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:

Москва (+56%)

Ставрополь (+39%)

Барнуал (+24%)

Санкт-Петербург (+51%)

Краснодар (+60%)

Саратов (+32%)

Волгоград (+41%)

Казань (+54%)

Ростов (+57%)

Уфа (+57%)

Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остаётся важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей, - предлагает вывод компания.

