Мобильная связь: МегаФон в Кемеровской области - расширена сеть 4G/LTE компании в Таштаголе

Как сообщает оператор, мобильный интернет на скорости до 90 Мбит/с и голосовая связь в режиме VoLTE стали доступны абонентам МегаФон в Таштаголе Кемеровской области. Новые БС запущены в микрорайоне Шалым и в городской зоне отдыха Бельково.

Таштагол - небольшой городок в самом сердце Горной Шории, известный как центр зимних видов спорта. Отсюда начинаются пешие маршруты к главным природным достопримечательностям региона: горе Зелёной, скалам-останцам «Верблюды» и Серебряным родникам.

Установленный вблизи санатория «Ромашка» объект связи улучшил покрытие LTE-сети в парке и на пляже Бельково, в гостевом комплексе «Золотая Сова» и загородном отеле. Также позитивные изменения можно заметить в микрорайоне Шалым, где также развернули и включили новое телеком-оборудование.

«Таштагол - главный город в районе горнолыжного курорта Шерегеш, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. За два года объём мобильного трафика здесь вырос на 73%, и это напрямую связано с ростом спроса на голосовую связь и быстрый интернет, без которых сегодня не обходится ни отдых, ни повседневные дела. Чтобы соответствовать этим запросам, мы расширяем сеть именно там, где растёт нагрузка. По нашим замерам, максимальная скорость передачи данных на новых базовых станциях достигает 90 Мбит/с», - рассказала директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.

