Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области: покрытие сотовой связи появилось в поселке Зеленовский

MForum.ru
19.11.2025,
Мобильный интернет и связь 4G/LTE МегаФона теперь доступны жителям поселка Зеленовский в Крапивинском районе. Построенная оператором базовая станция обеспечила покрытие LTE-сети и возможность приема сигнала практически в любой точке населенного пункта, в котором живет около 800 человек.
Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что одновременно позволило нарастить площадь покрытия и емкость сети, улучшить качество сигналов в помещениях. Скорость передачи данных, по данным оператора, составляет до 70 Мбит/с
Запуск телеком-оборудования в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе.
«В Кузбассе сотни таких поселков, как Зеленовский — небольших и уютных. Мы стремимся к тому, чтобы жители таких мест пользовались современными технологиями наравне с горожанами. Расширяя сеть и внедряя новые технические решения, мы создаём устойчивую цифровую среду для учебы, работы, творчества, саморазвития и развлечений. Надёжная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МегаФон Кемеровская область
--
Публикации по теме:
26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие сети 4G появилось еще в трех небольших поселках и деревнях / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - модернизация затронула более 200 БС / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие LTE улучшено в городе Топки / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Услуги: МегаФон в Кемеровской области - дополнительное оборудование оператора появилось в густонаселенных локациях Ленинского и Заводского районов Кемерово / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru