Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области: покрытие сотовой связи появилось в поселке Зеленовский

Мобильный интернет и связь 4G/LTE МегаФона теперь доступны жителям поселка Зеленовский в Крапивинском районе. Построенная оператором базовая станция обеспечила покрытие LTE-сети и возможность приема сигнала практически в любой точке населенного пункта, в котором живет около 800 человек.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что одновременно позволило нарастить площадь покрытия и емкость сети, улучшить качество сигналов в помещениях. Скорость передачи данных, по данным оператора, составляет до 70 Мбит/с

Запуск телеком-оборудования в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе.

«В Кузбассе сотни таких поселков, как Зеленовский — небольших и уютных. Мы стремимся к тому, чтобы жители таких мест пользовались современными технологиями наравне с горожанами. Расширяя сеть и внедряя новые технические решения, мы создаём устойчивую цифровую среду для учебы, работы, творчества, саморазвития и развлечений. Надёжная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.

