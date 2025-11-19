Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области: покрытие сотовой связи появилось в поселке Зеленовский

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области: покрытие сотовой связи появилось в поселке Зеленовский

19.11.2025, MForum.ru

Мобильный интернет и связь 4G/LTE МегаФона теперь доступны жителям поселка Зеленовский в Крапивинском районе. Построенная оператором базовая станция обеспечила покрытие LTE-сети и возможность приема сигнала практически в любой точке населенного пункта, в котором живет около 800 человек.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что одновременно позволило нарастить площадь покрытия и емкость сети, улучшить качество сигналов в помещениях. Скорость передачи данных, по данным оператора, составляет до 70 Мбит/с

Запуск телеком-оборудования в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе.

«В Кузбассе сотни таких поселков, как Зеленовский — небольших и уютных. Мы стремимся к тому, чтобы жители таких мест пользовались современными технологиями наравне с горожанами. Расширяя сеть и внедряя новые технические решения, мы создаём устойчивую цифровую среду для учебы, работы, творчества, саморазвития и развлечений. Надёжная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор МегаФона в Кемеровской области Олеся Ширяева.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Кемеровская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие сети 4G появилось еще в трех небольших поселках и деревнях / MForum.ru

18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - модернизация затронула более 200 БС / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кемеровской области - покрытие LTE улучшено в городе Топки / MForum.ru

10.04. [Новости компаний] Услуги: МегаФон в Кемеровской области - дополнительное оборудование оператора появилось в густонаселенных локациях Ленинского и Заводского районов Кемерово / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: