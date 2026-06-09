Регулирование. Налоги: Минфин отклонил налоговые льготы для производителей электроники, роботов и беспилотников

MForum.ru
19.06.2026,
Налоговые льготы планировалось Минпромторгом для производителей электронных компонентов, роботов и летающих беспилотников (а также навигационных и медицинских приборов). Минфин счел меру «крайне обременительной», оценив выпадающие доходы в 13,05 млрд в 2027 и 14,05 млрд в 2028 году. Об этом сообщают Ведомости.
Минпромторг предлагает модифицировать ПП №1310, в котором приведен перечень электронной продукции, на которую распространяются налоговые льготы, в частности, ставка налога на прибыль 8% вместо «базовой» в 25%, страховые взносы – 7.6% вместо 30%. В нем сейчас 32 типа электронной продукции. Минпромторг предлагал расширить льготы на электронную, робототехническую и беспилотную продукцию.
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теги: производство электроники производство микроэлектроники производство робототехники производство беспилотников регулирование Минфин
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