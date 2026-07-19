Микроэлектроника: Китайский чипмейкер CXMT выходит на IPO: государственный капитал - главный драйвер успеха

MForum.ru
23.07.2026,
Дебют крупнейшего китайского производителя памяти CXMT на Шанхайской бирже станет знаковым событием, подтверждающим эффективность государственной модели финансирования стратегических отраслей. Компания, как ожидается, привлечет $8,6 млрд в рамках IPO - крупнейшего в Азии в 2026 году.
CXMT основана в 2016 году структурой города Хэфэй с первоначальным капиталом всего 10 млн юаней ($1,5 млн). Спустя почти десятилетие доля правительственных инвесторов Хэфэя достигла 36,8% (крупнейший пакет). По цене IPO этот пакет потянет на 213 млрд юаней ($31,5 млрд), что более чем вдвое превышает годовой бюджет города и составляет 15% его ВРП (валового регионального продукта). Аналитики ожидают дальнейшего многократного роста акций.
Государственное присутствие в CXMT с учётом провинциальных структур и нацфонда достигает примерно половины. Компания стала четвёртым в мире производителем DRAM (после SK Hynix, Samsung и Micron), что критически важно для обеспечения китайской ИИ-индустрии независимой памятью на фоне экспортных ограничений США.
Модель «государство как венчурный инвестор» приносит плоды: Хэфэй годами вкладывался в убыточный стартап, и теперь получает колоссальную отдачу. Однако эксперты отмечают, что полученные средства, скорее всего, будут реинвестированы в новые высокотехнологичные проекты, а не в повышение доходов населения. ИИ и полупроводники создают мало рабочих мест и не стимулируют потребление, усугубляя структурный дисбаланс китайской экономики: рост производства и экспорта без адекватного роста зарплат и внутреннего спроса.
Тем не менее, IPO CXMT наглядно демонстрирует: Пекин делает ставку не только на регулирование, но и на массированные прямые финансовые вливания в критические технологии, создавая глобальных игроков за счёт государственного капитала. ||
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теги: микроэлектроника производство памяти производители памяти CXMT крупные участники рынка IPO
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