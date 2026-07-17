Микроэлектроника: Дефицит памяти будет расти и дальше – к 2030-му году производители соответствующих микросхем смогут удовлетворять не более 82% потребностей рынка

MForum.ru
19.07.2026,
Таким прогнозом поделились аналитики компании Citrini Research. Прогноз учитывает в том числе и рост объемов производства микросхем памяти в Китае, аналитики уверены, что китайская CXMT к концу 2026 года почти догонит Micron по производственным мощностям DRAM.
Интересно, означает ли это, что любой производитель микросхем памяти, который выйдет на рынок в ближайшие 4 года, сможет воспользоваться «рынком продавца»? Вряд ли. От принятия решения об инвестировании до серийного производства ситуация на рынке может измениться кардинально. Кроме того, в условиях практической олигополии в этом сегменте со стороны Samsung, SK Hynix и Micron (89-90%), новичок может столкнуться с рядом сложностей – патенты, каналы сбыта, эффект масштаба. В этой ситуации можно рассчитывать только на внутренний регулируемый рынок и господдержку, незанятые рынки с достаточной для окупаемого производства емкостью, найти сложно, если возможно.
Согласно упомянутому прогнозу, «основным узким местом останутся DRAM общего назначения», в 2026 году производители удовлетворяют лишь 75-80% текущего спроса, что толкало и может продолжить толкать цену этой продукции вверх.
Стоит отметить также и то, что спрос на HBM с 2027 года может начать масштабно расти из-за спроса на память для физического ИИ (роботы, летающие беспилотники, периферийный ИИ).
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теги: производство микросхем производство памяти крупнейшие участники рынка крупнейшие производители оценки и прогнозы аналитика
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