Микроэлектроника: За пятилетку производство памяти китайской CXMT выросло с 40 до более 240 пластин в месяц

19.07.2026, MForum.ru

В продолжение предыдущей заметки, посмотрим на 4-го игрока глобального производства памяти, который может изрядно поменять картину, складывающуюся из прогнозов аналитиков.

Речь, конечно, о китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), производственные мощности которой растут беспрецедентными темпами. Еще несколько лет назад, в 2020 году, этот производитель выпускал 40 тысяч пластин в месяц. Но уже на конец 2025 года компания выпускала до 240 тысяч пластин с кристаллами DDR4 в месяц. А на конец 2026 года, как ожидается, производственные возможности компании CXMT достигнут от 350 до 375 тысяч пластин с кристаллами DRAM. Аналитики Citrini Research допускают, что к 2030 году CXMT может расширить свои возможности до 950 тысяч пластин в месяц (!!), что обеспечит ей твердую позицию в Топ-4 производителей памяти в мире.

Тем не менее, CXMT пока что не может выпускать такую память, как HBM. Да и в плане высокоскоростных моделей DDR5 возможности компании ограничены. Тем не менее, дефицит DDR4 в мире дает этой компании шанс для расширения и деньги для исследований в области технологий.

Проблемы с цепочками поставок и дефицит памяти для серверов обеспечивает для китайских производителей возможность наращивания своего присутствия на международном рынке. В условиях, когда финансирование расширения производственных мощностей более не является проблемой в силу выросшей маржинальности бизнеса по производству памяти, основным ограничивающим фактором для них остается проблемный доступ к современному производственному оборудованию, которое все сложнее легально закупать в ЕС.

--



✓ RUSmicro в Telegram | на MForum | в MAX

--

теги: микроэлектроника производство микросхем производство памяти крупнейшие участники рынка крупнейшие производители оценки и прогнозы аналитика

--