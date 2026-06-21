Спутниковая связь: Китай запаздывает на рынок прямой спутниковой связи, но все активнее движется в направлении гибридных сетей

29.06.2026, MForum.ru

Июнь 2026 года стал точкой отсчета для Китая в гонке прямой спутниковой связи со смартфонами (Direct-to-Cell, D2C). 9 июня ракетой Zhuque-2E Y6 (не многоразовой) на орбиту выведены два спутника Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. И уже через несколько дней китайцы доложили о практическом результате.

Первый китайский звонок с орбиты – благодаря спутнику Spacesail

20 июня оператор низкоорбитальной спутниковой связи Spacesail объявил о первых в Китае успешных голосовых вызовов напрямую со спутника на обычные коммерческие смартфоны – без каких-либо их аппаратных или программных доработок. Отмечалось качество связи, как в наземных сетях 5G (наземные сети 5G в Китае развиты больше, чем в какой-либо другой стране мира).

Важно отметить, что тест провела именно Spacesail, поскольку в ряде источников с этим есть путаница. Крупнейший в Китае оператор наземной мобильной связи пока что выступал в роли партнера, спутник China Mobile 02 сейчас задействован для отработки интеграции космических и наземных сетей, спутник работает в режиме «прозрачного ретранслятора».

У Spacesail на орбите уже есть пока что скромная группировка из 200 спутников. Но планы запусков, несмотря на отсутствие доступа к многоразовым ракетам, у компании, что называется, «агрессивные»: 324 спутника к концу 2026 года (и начало предоставления услуг); 648 – к концу 2027 года (завершение первой фазы), с планами запуска более 15 тысяч спутников и интеграции спутниковой группировки с 6G.

China Mobile тоже в деле?

Несмотря на масштабные планы Spacesail, в China Mobile, похоже, тоже хотят участвовать в процессе, чтобы не упустить перспективный бизнес. Для тестирования планируется запустить следующий спутник – China Mobile 03, который уже будет «орбитальной базовой станцией», способной поддерживать не только прямую сотово-спутниковую связь, но и узкополосную (IoT).

China Mobile действует последовательно – компания уже получила в сентябре 2025 года лицензию на предоставление мобильной сотово-спутниковой связи (в Китае чиновники не тянут с такими решениями годами). В апреле 2026 года оператор запустил на всей территории стран услугу спутниковых звонков через спутник Тяньтун-1 на геостационарной орбите. Да, с неизбежными задержками, но она работает. В планах компании – создание единой конвергентной сети из наземной инфраструктуры, геостационарных и низкоорбитальных спутников – о перспективности таких сетей для России я писал еще несколько лет назад. Теперь сможем посмотреть на этой в китайском исполнении.

В чем разница китайского D2C и американского, насколько отстают китайские проекты?

На сегодняшний день, - разрыв гигантский. На конец июня 2026 года у SpaceX Starlink на орбите находилось более 10 тысяч спутников (примерно 3 из каждых 4 спутников в мире). Планируется расширить эту группировку до 42 тысяч. И для этого есть возможности, прежде всего, высоконадежная система ракетной доставки спутников на орбиту многоразовыми ракетами. Это дешевле, чем у конкурентов и существенно более надежно. Спутники не простаивают – у Starlink уже 10,3 млн абонентов ШПД более, чем в 160 странах (в Россию ввоз терминалов Starlink запрещен), а сервис D2C (сотово-спутниковой связи) уже работает в 30 странах с 7.4 млн активных устройств в мире.

Еще на конец 2025 года первое поколение спутников D2C-группировки Starlink насчитывало уже более 650 спутников. Так что разрыв с китайскими проектами по численности орбитальной группировки, как ни считай, но в разы или на порядок.

Американские проекты смелее китайских и по «идеологии»

Spacesail и China Mobile выбирают путь очень постепенной интеграции с наземными сетями 5G/6G. В этом сценарии спутниковая связь будет работать в связке с наземной инфраструктурой, дополняя ее, но не заменяя. Пользователь должен будет получать бесшовный опыт. Причем сначала будут поддерживаться через орбиту только базовые сервисы типа SMS и экстренной связи, с годами добавится поддержка данных.

У AST SpaceMobile – замах на другое. Этот оператор также не пытается подменить собой наземные сотовые сети, напротив, компания хочет стать для них «инфраструктурным оператором», причем сразу предоставляя и текстинг, и голос, и передачу данных. В таком подходе десятки операторов из разных стран мира могут использовать орбитальную группировку AST SpaceMobile, чтобы кардинальным образом расширить зону покрытия своих сетей – например, вдоль всех автодорог и железных дорог, в удаленных районах или вовсе – на всей территории, где нет наземного покрытия. Для этого операторы готовы предоставлять AST SpaceMobile свои частотные ресурсы. Звучит, как стратегия win-win. Это подтверждается и тем, что уже десятки операторов из разных стран мира, включая Европу, подписали те или иные соглашения с AST Mobile.

У SpaceX Starlink своя стратегия. Исторически она формировалась, как компания для всех людей, а не только для операторов, и чем далее, тем более она выглядит как полноценный конкурент наземным сетям сотовой связи. В Starlinlk видят себя глобальным оператором мобильной связи. И технологически (не будь всех этих «государств» с их «границами») могли бы им выступать уже сегодня, обеспечивая связью желающих абонентов напрямую, без «прокладок» в виде операторов наземной связи. К сожалению, такое пока что невозможно, причем, в основном, не по техническим причинам – уж очень некоторые люди любят создавать проблемы себе и окружающим.

У нас с вами уникальная возможность – наблюдать, пусть и не из первых рядов, за этим спектаклем. Сможем посмотреть, если Интернет все еще будет нам доступен, какие из глобальных проектов окажутся успешными, а какие – не очень. Чья ставка сыграет и почему. И чем, в итоге, будем пользоваться мы - сейчас об этом гадать практически бесполезно. ||

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