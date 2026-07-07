Слухи: Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой

13.07.2026, MForum.ru

В сети появились новые рендеры Motorola Edge 70 Max, раскрывающие дизайн, также утечка раскрыла ключевые характеристики устройства. Новинка получит флагманскую начинку и несколько необычных для Android-устройств особенностей.

Главные технические детали, которые стали известны из утечек, включают 6.82-дюймовый "Extreme AMOLED" дисплей, аккумулятор ёмкостью 7100 мАч и процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Особого внимания заслуживает поддержка магнитной беспроводной зарядки мощностью 25 Вт по стандарту Qi2.2.1. Эта технология, которая предполагает наличие встроенных магнитов для крепления аксессуаров, всё ещё остаётся редкостью в мире Android.

Камера, предположительно, будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710 . Motorola Edge 70 Max предложат в трёх цветах: Onyx Black, Sage Green и Glacier Blue.

Ранее появилась информация, что презентация Edge 70 Max в Индии состоится 15 июля — новинка будет предлагаться на Flipkart и официальном сайте Motorola. Ожидаемая цена новинки составит около 50 000 индийских рупий. Будет ли устройство доступно на других рынках, пока остаётся под вопросом, но учитывая тизерную кампанию, вполне вероятно, что глобальный анонс последует позже.