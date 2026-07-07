Слухи: Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой

MForum.ru
13.07.2026,
В сети появились новые рендеры Motorola Edge 70 Max, раскрывающие дизайн, также утечка раскрыла ключевые характеристики устройства. Новинка получит флагманскую начинку и несколько необычных для Android-устройств особенностей.
Главные технические детали, которые стали известны из утечек, включают 6.82-дюймовый "Extreme AMOLED" дисплей, аккумулятор ёмкостью 7100 мАч и процессор Snapdragon 8 Gen 5.
Особого внимания заслуживает поддержка магнитной беспроводной зарядки мощностью 25 Вт по стандарту Qi2.2.1. Эта технология, которая предполагает наличие встроенных магнитов для крепления аксессуаров, всё ещё остаётся редкостью в мире Android.
Камера, предположительно, будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710 . Motorola Edge 70 Max предложат в трёх цветах: Onyx Black, Sage Green и Glacier Blue.
Ранее появилась информация, что презентация Edge 70 Max в Индии состоится 15 июля — новинка будет предлагаться на Flipkart и официальном сайте Motorola. Ожидаемая цена новинки составит около 50 000 индийских рупий. Будет ли устройство доступно на других рынках, пока остаётся под вопросом, но учитывая тизерную кампанию, вполне вероятно, что глобальный анонс последует позже.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.07.2026. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
30.06.2026. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
15.06.2026. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов
05.06.2026. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
20.05.2026. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05.2026. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
15.05.2026. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
05.05.2026. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05.2026. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
30.04.2026. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
23.04.2026. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
15.04.2026. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
09.04.2026. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04.2026. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
13.03.2026. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
24.02.2026. Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч
17.02.2026. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold
30.01.2026. Motorola представила Moto G17 и G17 Power
29.01.2026. Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»
28.01.2026. iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu
13.07. TSMC развернет еще два фаба в Научном парке Цзяи на юге острова
13.07. В США экологи ополчились на создателей гигантских спутниковых группировок
13.07. DeepSeek разрабатывает собственный чип для вывода?
13.07. В США хотят восстановить внутреннее производство радстойких микросхем
13.07. Корея заработала на передовых микросхемах и собирается разумно воспользоваться неожиданными деньгами
13.07. МегаФон расширил список зарубежных операторов с поддержкой автоматического 5G-роуминга
13.07. Билайн расширил покрытие более чем в 40 населенных пунктах Свердловской области
13.07. МТС делится цифрами блокировок мошеннических звонков в Красноярском крае
13.07. Билайн в Тюменской области – сеть 4G/LTE улучшена в 12 СНТ и дачных поселках
13.07. МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру в Новоалександровском районе Ставрополья
11.07. Некремниевые транзисторы на основе двумерных материалов будут более компактными – новые измерения это подтвердили
11.07. Мини-АЭС для ЦОД ИИ все ближе к коммерциализации
11.07. В России средняя абонентская плата за услуги сотовой связи в июне выросла на 8% к маю!
11.07. Микроконтроллеры RISC-V НИИЭТ стали реестровыми
11.07. Для Starlink нашли еще одно полезное применение – отслеживание собак
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн