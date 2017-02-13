LTE: Ситуация с LTE в метро Москвы далека от удовлетворительной

MForum.ru
13.02.2017,
Как известно, ситуация со обеспечением услуг связи и особенно мобильного доступа к интернету в Московском метро сложилась удручающая. Когда-то операторы активно строили в подземке свои сети. Затем в Москве сменился мэр, а в метро - начальство, и стройка практически остановилось. Совпадение? Вместо удобной сотовой связи пассажирам стали активно предлагать бесплатный Wi-Fi (организованный на редкость неудобным образом).
Формально операторов "большой четверки" из метро не выгоняли. Но давайте судить о ситуации по известным фактам. А они таковы - охват станций сигналом LTE остается низким - всего около 40%. И это суммарная цифра с учетом усилий всех четырех операторов. Для абонента любого одного оператора охват станций находится в диапазоне от нескольких до 26%. Не густо для начала 2017 года? Представители операторов, когда заходит разговор о метро, становятся унылы и ссылаются на то, что несколько лет подряд руководство метро было недоговороспособным, выставив запретительные тарифы на использование инфраструктуры подземки. Что и остановило стройку. В прошлом году начались какие-то робкие подвижки, операторам разрешили обеспечить услугами вновь построенные и несколько старых станций, но по большому счету воз и ныне там.
15 февраля МТС собирается рассказать о новом проекте в метро, сегодня компания рассылала приглашения для журналистов на встречу с МТС, Максимателеком и представителями московского метрополитена. Странная идея, учитывая, что Ведомости уже рассказали нам с утра о планах компаний. Собственно, об идее перейти к обеспечению связи в туннелях метро сообщалось и ранее. Вот только делать это классическим образом, с установкой МТС щелевого кабеля, оператор не будет. Вместо этого МТС разместит во всех вагонах метро фемтосоты и подключит их к интернету через беспроводную сеть Максимателеком, которая сейчас используется для обеспечения Wi-Fi покрытия в вагонах. Сеть МТС в подвижном составе будет делить ресурс этой, с позволения сказать, "опорной сети" с пользователями Wi-Fi. Покрытия LTE нам не обещают, фемтосоты поставят только с поддержкой 3G, чтобы размазать имеющийся ресурс "тонким слоем".
В целом у МТС в московском метро покрытие 3G или 3G/LTE обеспечено на 53 станциях, включая наземные. Т.е. если говорить о подземных - на 36 станциях. Не ушли далеко и другие операторы, у Tele2, который только-только вышел в Москву есть покрытие тоже на 36 подземных станциях (все они обеспечены сигналом LTE, пусть некоторые из баз пока что работают в режиме опытно-коммерческой экслуатации). Лидером в Московском метро выступает МегаФон - в активе этой компании 47-49 подземных станций, где есть LTE. До конца года Tele2 планирует практически удвоить охват станций в московском метро. У МТС планы "наполеоновские" - прыгнуть сразу на отметку в 140 станций (не факт, что LTE будет на всех из них). Что же, посмотрим, получится ли у компании вернуть лидерство в московском метро. Возможно договор с "Максимателеком" станет тем "билетом", который откроет компании возможность продолжать развитие сетей 3G/LTE в московском метро?
Справка: LTE в московском метро.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Связь в метро: МТС и Tele2 - основные конкуренты за пользователей мобильным интернетом в московском метро? / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016.02.18 / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] UPD: LTE: МТС запустила LTE на станции метро Тропарево / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] Связь в метро: Спор о доступе к туннелям в Питерском метро сдвинулся с мертвой точки? / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Это интересно: Разработка Samsung Galaxy Note 8 ведется в рамках проекта «Baikal» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Gionee F5 – середнячок с 5,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены LG Watch Sport и Watch Style / MForum.ru
08.02. [Технологии] Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Moto G5 Plus получит 5,2-дюймовый дисплей, 12 Мп камеру и поддержу NFC / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2 Plus с аккумулятором 5000 мАч оценен в $180 / MForum.ru
06.02. [Обзоры] Обзор Senseit A200: На полной скорости! / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga A12 – Android-планшет 2-в-1 за $299 / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: стали известны цены и подробности о Huawei P10 и P10 Plus / MForum.ru
03.02. [ПО] Это интересно: Pokemon Go – игра на $1 млрд / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Объемы памяти Samsung Galaxy S8 будут зависеть от региона / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Moto G5/G5 Play / MForum.ru
31.01. [ПО] Это интересно: Обновление до Android 7.1.2 Nougat получат не все смартфоны Nexus / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: AGM A2 – защищенный смартфон с базовыми параметрами / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt – обновление бюджетной линейки / MForum.ru