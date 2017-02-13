LTE: Ситуация с LTE в метро Москвы далека от удовлетворительной

13.02.2017, MForum.ru

Как известно, ситуация со обеспечением услуг связи и особенно мобильного доступа к интернету в Московском метро сложилась удручающая. Когда-то операторы активно строили в подземке свои сети. Затем в Москве сменился мэр, а в метро - начальство, и стройка практически остановилось. Совпадение? Вместо удобной сотовой связи пассажирам стали активно предлагать бесплатный Wi-Fi (организованный на редкость неудобным образом).

Формально операторов "большой четверки" из метро не выгоняли. Но давайте судить о ситуации по известным фактам. А они таковы - охват станций сигналом LTE остается низким - всего около 40%. И это суммарная цифра с учетом усилий всех четырех операторов. Для абонента любого одного оператора охват станций находится в диапазоне от нескольких до 26%. Не густо для начала 2017 года? Представители операторов, когда заходит разговор о метро, становятся унылы и ссылаются на то, что несколько лет подряд руководство метро было недоговороспособным, выставив запретительные тарифы на использование инфраструктуры подземки. Что и остановило стройку. В прошлом году начались какие-то робкие подвижки, операторам разрешили обеспечить услугами вновь построенные и несколько старых станций, но по большому счету воз и ныне там.

15 февраля МТС собирается рассказать о новом проекте в метро, сегодня компания рассылала приглашения для журналистов на встречу с МТС, Максимателеком и представителями московского метрополитена. Странная идея, учитывая, что Ведомости уже рассказали нам с утра о планах компаний. Собственно, об идее перейти к обеспечению связи в туннелях метро сообщалось и ранее. Вот только делать это классическим образом, с установкой МТС щелевого кабеля, оператор не будет. Вместо этого МТС разместит во всех вагонах метро фемтосоты и подключит их к интернету через беспроводную сеть Максимателеком, которая сейчас используется для обеспечения Wi-Fi покрытия в вагонах. Сеть МТС в подвижном составе будет делить ресурс этой, с позволения сказать, "опорной сети" с пользователями Wi-Fi. Покрытия LTE нам не обещают, фемтосоты поставят только с поддержкой 3G, чтобы размазать имеющийся ресурс "тонким слоем".

В целом у МТС в московском метро покрытие 3G или 3G/LTE обеспечено на 53 станциях, включая наземные. Т.е. если говорить о подземных - на 36 станциях. Не ушли далеко и другие операторы, у Tele2, который только-только вышел в Москву есть покрытие тоже на 36 подземных станциях (все они обеспечены сигналом LTE, пусть некоторые из баз пока что работают в режиме опытно-коммерческой экслуатации). Лидером в Московском метро выступает МегаФон - в активе этой компании 47-49 подземных станций, где есть LTE. До конца года Tele2 планирует практически удвоить охват станций в московском метро. У МТС планы "наполеоновские" - прыгнуть сразу на отметку в 140 станций (не факт, что LTE будет на всех из них). Что же, посмотрим, получится ли у компании вернуть лидерство в московском метро. Возможно договор с "Максимателеком" станет тем "билетом", который откроет компании возможность продолжать развитие сетей 3G/LTE в московском метро?

Справка: LTE в московском метро.

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