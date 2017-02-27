MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года

27.02.2017, MForum.ru

Помимо первого смартфона на базе Qualcomm Snapdragon 835 в рамках MWC 2017 компания Sony представила смартфоны Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra, нацеленные в средний класс. Обе новинки построены на базе чипсета MediaTek Helio P20 и радуют узнаваемой внешностью.

Диагональ дисплея Sony Xperia XA1 составляет 5 дюймов при разрешении 1280х720 точек, тогда как Xperia XA1 Ultra получил 6-дюймовую FullHD матрицу. Есть отличия и в объемах памяти - Xperia XA1 сочетает 3 Гб ОЗУ с 32 Гб встроенной памяти, тогда как Xperia XA1 Ultra оснащен 4 Гб ОЗУ и будет доступен в версиях с 32 и 64 Гб встроенной памяти. Впрочем, в обоих случаях память можно расширить с помощью карт microSD.

Еще одно отличие – фронтальная камера. У Sony Xperia XA1 на передней панели разместился 8 Мп модуль с широкоугольным объективом, автофокусом и 1/4" сенсором Exmor R. Фронтальная камера Sony Xperia XA1 Ultra заметно «круче» - используется 16 Мп сенсор Exmor RS размером 1/2,6". Тыловые камеры обоих новинок идентичны – 23 Мп (1/2,3", апертура f/2,0, гибридный автофокус).

Емкость аккумулятора Xperia XA1 – 2300 мАч, Xperia XA1 Ultra – 2700 мАч, при этом оба устройства поддерживают быструю зарядку. Цветовая гамма новинок включает чёрный, белый, золотой и розовый варианты (набор доступных цветов зависит от рынка). Продажи Xperia XA1 стартуют 26 апреля, цена - $300. Точная дата начала продаж Xperia XA1 Ultra не раскрывается, но речь идет об «этом лете». Сроки релиза новинок в России производитель также пока не раскрывает.