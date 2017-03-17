Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов

17.03.2017, MForum.ru

Компания HTC сообщила о планах продать размещенную в Шанхае фабрику, где ранее выпускались смартфоны. Покупателем выступает Shanghai Xingbao Information Technology, приобретающая объект и земельный участок, на котором он расположен, за 630 млн. юаней ($91,17 млн).

При этом производитель сообщает о том, что сделка не затронет планы, связанные с недавно анонсированными смартфонами HTC U Ultra и U Play. Скорее всего, речь идет об устройствах более низкого ценового диапазона, от выпуска которых HTC может вообще отказаться или передать сторонним компаниям в рамках ODM-сотрудничества. Вырученные средства будут направлены на проекты связанные с виртуальной реальностью. Напомню, HTC Vive удалось стать одной из самых продаваемых VR-гарнитур, а направление виртуальной реальности для HТС является приоритетным. Кроме того, HTC начало тизирить некий эвент, которой состоится 20 марта.