Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов

MForum.ru
17.03.2017,
Компания HTC сообщила о планах продать размещенную в Шанхае фабрику, где ранее выпускались смартфоны. Покупателем выступает Shanghai Xingbao Information Technology, приобретающая объект и земельный участок, на котором он расположен, за 630 млн. юаней ($91,17 млн).
При этом производитель сообщает о том, что сделка не затронет планы, связанные с недавно анонсированными смартфонами HTC U Ultra и U Play. Скорее всего, речь идет об устройствах более низкого ценового диапазона, от выпуска которых HTC может вообще отказаться или передать сторонним компаниям в рамках ODM-сотрудничества. Вырученные средства будут направлены на проекты связанные с виртуальной реальностью. Напомню, HTC Vive удалось стать одной из самых продаваемых VR-гарнитур, а направление виртуальной реальности для HТС является приоритетным. Кроме того, HTC начало тизирить некий эвент, которой состоится 20 марта.
© Антон Печеровый,
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