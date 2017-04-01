Общественная безопасность: AT&T построит национальную сеть общественной безопасности за $46 млрд

MForum.ru

Общественная безопасность: AT&T построит национальную сеть общественной безопасности за $46 млрд

01.04.2017, MForum.ru

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AT&T заключила контракт с Департаментом торговли США на развертывание общенациональной сети связи в чрезвычайных ситуациях (сети общественной безопасности).

Вероятно при этом известии у кого-нибудь из владельцев российских операторов сотовой связи уже зачесались ручки, - вот бы повторить американскую схему. Вот только настолько ли обеспечена наша страна частотным ресурсом и финансовыми возможностями, чтобы пытаться повторить эту схему. Уверен, что ни один российский оператор не горит желанием вложить в развертывание сети $40 млрд собственных средств - а именно такие инвестиции планирует AT&T. Их возврат планируется в виде платежей за пользование сетью. Интересно, как быстро такой проект станет прибыльным?

AT&T будет работать со специальной группой FirstNet, сформированной в Депторговли для того, чтобы отвечать за развертывание общенациональной сети связи для условий чрезвычайных ситуаций, которяа должна быть развернута в США. Правительственное агентство вложит в проект первые $6,5 млрд. Тогда как AT&T взяла на себя обязательства по инвестированию в проект еще $40 млрд в ближайшие 25 лет. Как видим, все серьезно, и суммы не детские.

В качестве мотивов такого решения, американцы ссылаются на 11 сентября 2001 года. Тогда, как известно, не только "легли" все обычные телефонные сети, не рассчитанные на столь высокие пиковые нагрузки и оказалось, что очень сложно координировать деятельность служб, использующих различные частотные диапазоны и различные технологии связи.

Теперь в США намерены построить сеть ШПД, которая обеспечит поддержку целого ряда сервисов во всех юрисдикциях, во всех штатах, включая малонаселенную местность и земли племен. С поддержкой высоких скоростей доступа.

В качестве технологии выбрана 4G/LTE. Сеть этого стандарта будет единой для всевозможных аварийных служб уровня штата и федеральных агентств, а также для службы 911.

В настоящее время многие службы общественной безопасности используют подключения к обычным сетям сотовой связи, и в этом кроется потенциальная проблема - любое чрезвычайное событие в стране может приводить к быстрой перегрузки сети трафиком волнующихся за своих близких и знакомых "гражданских", лишая специально обученных людей возможности координировать свои действия. Отсюда напрашивается вывод - нужна отдельная сеть для аварийщиков и других правительственных структур. Идея спорная, сейчас "нарезать ресурс" можно чисто программными средствами. И при необходимости в аварийных ситуациях минимизировать доступ "гражданских" в сеть, не допуская ее перегрузки. Тем не менее, в США решили по-другому. Свои плюсы, безусловно, есть и у этого решения. Но это, безусловно, дорогое удовольствие. В числе аргументов в пользу идеи создания выделенной сети для "чрезвычайщиков" говорится о появлении 10 тысяч новых рабочих мест уже в первые два года.

В США уверены, что их примеру вскоре последуют другие страны, по-крайней мере, по части перевода на LTE ряда критических приложений, используемых аварийными службами.

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public safety systems - системы общественной безопасности

© Алексей Бойко, MForum.ru

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