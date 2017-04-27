Анонсы: Meizu E2 представлен официально

27.04.2017, MForum.ru

Китайская компания Meizu официально представила смартфон с индексом E2, подтвердив ранее появлявшиеся слухи. Аппарат получил металлический корпус и вспышку из 4-х светодиодов. Причем помимо основной функции, вспышка может использоваться для отображения уведомлений о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.

Спецификации Meizu E2 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek Helio P20, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 13 Мп (апертура f/2.0, PDAF) тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, сканер отпечатка пальцев с фирменной технологией mTouch и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Выпускаться новинка будет в золотом, серебристом и черном (матовом) цветах. Цена Meizu E2 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составит 1299 юаней ($189), вариант 4+64 Гб оценен в 1599 юаней ($232). Продажи начнутся 29 апреля. Также новинка получит фирменный чехол Hi Case, оцененный в 79 юаней ($11,5).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix / MForum.ru