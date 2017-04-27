Анонсы: Meizu E2 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

27.04.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания Meizu официально представила смартфон с индексом E2, подтвердив ранее появлявшиеся слухи. Аппарат получил металлический корпус и вспышку из 4-х светодиодов. Причем помимо основной функции, вспышка может использоваться для отображения уведомлений о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Спецификации Meizu E2 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek Helio P20, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 13 Мп (апертура f/2.0, PDAF) тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, сканер отпечатка пальцев с фирменной технологией mTouch и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Выпускаться новинка будет в золотом, серебристом и черном (матовом) цветах. Цена Meizu E2 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составит 1299 юаней ($189), вариант 4+64 Гб оценен в 1599 юаней ($232). Продажи начнутся 29 апреля. Также новинка получит фирменный чехол Hi Case, оцененный в 79 юаней ($11,5).

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

Анонсы: Meizu E2 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2 / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Состоялся российский релиз смарт-часов Meizu Mix / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:07 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
Adam, к сожалению, по Вологде информации у меня нет, спасибо за картинку. Проскакивала информация по Мурманску и Перми. Судя по активности стройки, запуски будут еще до лета. Алексей Бойко, ...
Вчера 22:56 Китай Рулит Тема: Анонсы: Nomu S20 и Nomu S10 – защищенные смартфоны с умеренной ценой (18.10.2016)
Китайцы начали выпускать хорошие телефоны.
Вчера 22:21 Чубакот Тема: Конспекты: Ирина Лебедева представляет новую линейку "Всё" - MForum.ru (25.04.2017)
Новые ценовые параметры возвращают на 5-7 лет назад, кроме хорошего бонуса "МЫ отменили внутрисетевой роуминг". Даже "Ноль сомнений" по параметрам, напоминает некогда былой тариф "Простая логика" - с ...
Вчера 21:17 Boolba Тема: Помогите выбрать телефон для жены
бери улетный samsung s8 и не парься...
Вчера 16:45 Otzyv-mtc Тема: Спутниковое ТВ от МТС: изучаем детали (03.07.2015)
МТС отзыв. Отношение к своим клиентам! Мои родители пенсионеры, подключены к МТС цифровое ТВ (через CAM модуль). Полгода назад у родителей перестали показываться цифровые каналы, вызвали мастера из ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

27.04. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Meizu E2 представлен официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max

25.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 7s сочетает Snapdragon 821 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

25.04. [Новинки]  Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru

24.04. [Новинки] Это интересно: Gretel – еще один китайский производитель смартфонов / MForum.ru

24.04. [Новинки] Это интересно: Doogee Mix оценен в $200 / MForum.ru

21.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2 / MForum.ru

21.04. [Новинки] Слухи: HTC U c Bluetooth 5.0 будет представлен 16 мая / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Chromebook Flex 11 поворачивающийся 360 градусов оценен в $279 / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R сочетает Snapdragon 835 и 22,6 Мп камеру / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Phab 2 Pro с Google Tango появился в России / MForum.ru

19.04. [Новинки]  Анонсы: Флагманский Xiaomi Mi6 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России / MForum.ru

18.04. [Новинки] Слухи: HTC U (Ocean) замечен на живых фото / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 обойдется в $50 / MForum.ru

17.04. [Новинки] Анонсы: Российская цена Samsung Galaxy Tab S3 начинается от 50 тысяч рублей / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: HTC One X10 с емким аккумулятором появится в России в апреле / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: