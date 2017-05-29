Тарифы: "Включайся!" - МегаФон даст меньше за больше?

MForum.ru
29.05.2017,
Сегодня "МегаФон" представил новую тарифную линейку "Включайся!". Оператор позиционирует нововведение, как первый шаг реализации стратегии "больше за больше". В качестве приманки для абонентов используется предложение безлимитного доступа к некоторым интернет-сервисам, соцсетям и мессенджерам. Зато нет возможности бесплатно раздать оплаченный оператору лимитированный трафик без дополнительной оплаты, нет и переноса неиспользованного трафика на другой месяц.
МегаФон декларирует переход к подходу "больше за больше". Она хочет повысить доход с абонентов, предоставляя больше услуг. А вы хотите платить МегаФону больше?
В целом линейка мне показалась интересной, современно "заточенной" под пользование соцсетями и мессенджерами, а также другими интернет-сервисами. С положенной "бесплатной" приманкой в виде анлимов на пользование теми или иными соцсетями или сервисами.
Вместе с тем, линейка слишком "замороченная", сложная для восприятия. К тому же есть несколько обидных минусов, которые обнуляют большинство, если не все плюсы. Например, свой же лимитированный и предоплаченный трафик, нельзя расшарить на свои же устройства (или друзьям) за бесплатно. Это с какого же перепуга?! Нет и переноса неиспользованного трафика на другой месяц.
В общем, новая линейка - четко в русле озвученной 25 мая стратегии оператора, как я ее понял - развитие сети по-минимуму, получение доходов с абонентов - по-максимуму.
Как презентовали новую тарифную линейку в Москве
Как выглядит линейка
Идея была неплохая, но с реализацией, по-моему, все не идеально.
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© Алексей Бойко,
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