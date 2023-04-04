Тарифы: Виртуал Газпромбанк Мобайл обновил тарифную линейку

04.04.2023, MForum.ru

Все действующие тарифы ушли в архив, оператор пока что не меняет их условия. Вместо них представлена линейка с названием "Разумный выбор" из трех основных тарифов: Пробуй, Действуй и Побеждай.

Тарифы отличает различное количество включенных ГБ (5, 20 и 40), минут (400, 600 и 1000) и цена 200, 300 и 450 рублей в месяц. Можно очень существенно снизить расходы, если оплатить услуги сразу за полгода или за год. При оплате за год получится 100, 150 и 225 рублей в месяц соответственно.

Также заявлен внутрисетевой безлимит голоса, мессенджеры вне пакета. Подробнее можно почитать на сайте: gpbmobile.ru

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теги: кадры МегаФон Татарстан

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