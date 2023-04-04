Тарифы: Виртуал Газпромбанк Мобайл обновил тарифную линейку

MForum.ru
04.04.2023,
Все действующие тарифы ушли в архив, оператор пока что не меняет их условия. Вместо них представлена линейка с названием "Разумный выбор" из трех основных тарифов: Пробуй, Действуй и Побеждай.
Тарифы отличает различное количество включенных ГБ (5, 20 и 40), минут (400, 600 и 1000) и цена 200, 300 и 450 рублей в месяц. Можно очень существенно снизить расходы, если оплатить услуги сразу за полгода или за год. При оплате за год получится 100, 150 и 225 рублей в месяц соответственно.
Также заявлен внутрисетевой безлимит голоса, мессенджеры вне пакета. Подробнее можно почитать на сайте: gpbmobile.ru
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: кадры МегаФон Татарстан
--
Публикации по теме:
10.01. [Новости компаний] MVNO: Тинькофф банк тестирует возможность звонков из мобильного приложения / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] ГПБ Мобайл / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] MVNO (Mobile Virtual Network Operator). mvno operators / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru