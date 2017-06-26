Роботренды: Новости робототехники и БЛА 26.06.2017

Робототехническая компания ReWalk Robotics первой получила одобрение американского регулятора FDA на производство роботизированных экзоскелетов для личного использования. Теперь, совместно с Институтом Висса в Гарвардском университете (Harvard University’s Wyss Institute), компания разрабатывает новый продукт, который может изменить жизнь миллионов людей. Речь идет о мягком экзоскелетном костюме ReWalk.

Так воплощается программа сдачи промоботов в аренду. В магазине, который арендовал робота до 9 июля, уверены, что он поможет привлечь дополнительных покупателей. Если идея подтвердится, в магазине задумаются о покупке робота.