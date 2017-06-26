Роботренды: Новости робототехники и БЛА 26.06.2017

MForum.ru

Роботренды: Новости робототехники и БЛА 26.06.2017

26.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В США разрабатывают роботизированный экзокостюм для тех, кто пережил инсульт

Робототехническая компания ReWalk Robotics первой получила одобрение американского регулятора FDA на производство роботизированных экзоскелетов для личного использования. Теперь, совместно с Институтом Висса в Гарвардском университете (Harvard University’s Wyss Institute), компания разрабатывает новый продукт, который может изменить жизнь миллионов людей. Речь идет о мягком экзоскелетном костюме ReWalk.

Promobot поработает во фрешмаркете "Лайм" в С.Петербурге

Так воплощается программа сдачи промоботов в аренду. В магазине, который арендовал робота до 9 июля, уверены, что он поможет привлечь дополнительных покупателей. Если идея подтвердится, в магазине задумаются о покупке робота.

БЛА - будущее пожаротушения?

Латвийская компания Aerones занимается разработкой беспилотной платформы для тушения пожаров - по заявлениям разработчиков, аппарат сможет подниматься на высоту порядка 300-400 метров и заменит пожарную машину - тушить с беспилотника труднодоступные объекты гораздо проще.

Семейная молочная ферма КФХ "Асосков П.М." - роботизированное доение в Краснодарском крае

В Краснодарском крае - это единственное известное нам молочное хозяйство, которое попробовало роботизацию. Да и то - минимального размера. Тем не менее, это образцовое хозяйство, куда часто приезжают те, кто хотел бы больше узнать о возможностях роботизированного доения.

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 25.06.2017 / MForum.ru

23.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 23.06.2017 / MForum.ru

22.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 22.06.2017 / MForum.ru

22.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.06.2017 / MForum.ru

17.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.06.2017 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:11 Chivest Тема: Какой телефон я должен купить? Xiaomi mi max 2 или LeTV Le Max 2
Мой старый телефон сломан, и я хочу купить новый телефон, я хочу выбрать Xiaomi mi max 2 и LeTV Le Max 2, я предпочитаю большой экран и у кого есть хорошее предложение? И я нахожу, что у этого двух ...
Вчера 14:56 kalib Тема: Кто-то звонит с моего номера и отправляет дорогие СМС, хотя сим-карта при мне. Как такое может быть?
На иврите было предположено, что такие глюки появляются от того что процессор начинает перегреваться, на телефоне http://www.chinaprice.co.il/phone/1139/asus-zenfone-max немного по другому ...
Вчера 09:02 Алиса Двачевская Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Вообще не стоит покупать ничего в розничных сетях. Никогда. Там накрутка около 50-60% от начальной цены и сейчас я вам это докажу. К примеру берём новый samsung galaxy s8, в розничных сетях он стоит ...
25.06.2017 16:01 alex2289 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Imei: 353841089497952 Алексей здравствуйте! Помогите пожалуйста с информацией по моему телефону. Украли вчера 25.06.2017 в районе 01:00 часа. Связь у меня была МТС, номер 8982..9.920. Заранее ...
22.06.2017 15:25 ABloud Тема: Развитие сетей: Huawei и МегаФон показали решение Massive MIMO (20.06.2017)
Вы совершенно правильно говорите, что выигрыш будет для обладателей любых девайсов. Все эти LTE-A и MIMO важны прежде всего для оператора, т.к. он из того же частотного ресурса жмет больше ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru

23.06. [Новинки]  Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru

22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5 со Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыты полные спецификации и цены UMIDIGI Z1 и Z1 Pro / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia M2 Play с широкоугольной сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru

15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа / MForum.ru

14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: