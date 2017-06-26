Роботренды: Новости робототехники и БЛА 26.06.2017

MForum.ru
26.06.2017,
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В США разрабатывают роботизированный экзокостюм для тех, кто пережил инсульт
Робототехническая компания ReWalk Robotics первой получила одобрение американского регулятора FDA на производство роботизированных экзоскелетов для личного использования. Теперь, совместно с Институтом Висса в Гарвардском университете (Harvard University’s Wyss Institute), компания разрабатывает новый продукт, который может изменить жизнь миллионов людей. Речь идет о мягком экзоскелетном костюме ReWalk.
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Promobot поработает во фрешмаркете "Лайм" в С.Петербурге
Так воплощается программа сдачи промоботов в аренду. В магазине, который арендовал робота до 9 июля, уверены, что он поможет привлечь дополнительных покупателей. Если идея подтвердится, в магазине задумаются о покупке робота.
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БЛА - будущее пожаротушения?
Латвийская компания Aerones занимается разработкой беспилотной платформы для тушения пожаров - по заявлениям разработчиков, аппарат сможет подниматься на высоту порядка 300-400 метров и заменит пожарную машину - тушить с беспилотника труднодоступные объекты гораздо проще.
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Семейная молочная ферма КФХ "Асосков П.М." - роботизированное доение в Краснодарском крае
В Краснодарском крае - это единственное известное нам молочное хозяйство, которое попробовало роботизацию. Да и то - минимального размера. Тем не менее, это образцовое хозяйство, куда часто приезжают те, кто хотел бы больше узнать о возможностях роботизированного доения.
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