Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99

27.06.2017, MForum.ru

Стартовали глобальные предпродажи смартфона Oukitel U22, сочетающего невысокую цену и целых 4 камеры. Также производитель подчеркивает поддержку множества сетевых диапазонов, что позволит использовать Oukitel U22 в большинстве стран Европы, Азии и Америки.

Конфигурация фоточасти Oukitel U22 подразумевает сдвоенные камеры как сзади, так и на передней панели. Тыловая камера новинки представлена сочетанием 13 и 2 Мп сенсоров, фронтальная – сенсоров разрешением 8 и 2 Мп. Естественно не забыты и разные программные «улучшатели», включая съемку с эффектом Бокэ и возможность получения монохромных и зеркальных фотографий.

Внутри Oukitel U22 нашлось место для чипсета MediaTek MT6580A, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, разрешение – 1280х720 точек. Емкость аккумулятора Oukitel U22 составляет 2700 мАч. Из прочем отметим 2,5D-стекло экрана с водооталкивающим покрытием, поддержку двух SIM-карт и сканер отпечатка пальца. И за $70 новинка смотрится вполне неплохо.