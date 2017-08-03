Тарифы: Не хватает интернета - подключайте пакеты Tele2

MForum.ru

Тарифы: Не хватает интернета - подключайте пакеты Tele2

03.08.2017, MForum.ru

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Пакеты интернета Tele2

Пресс-релиз компании

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает дополнительные услуги для активных пользователей мобильного интернета. Опции различаются объемом включенного трафика, предусматривают перенос неиспользованных мегабайт на следующий месяц, а также открывают доступ к ночному безлимиту.

Tele2 разработала линейку интернет-услуг для владельцев мобильных устройств, которые пользуются тарифами без абонентской платы. Предложения оператора рассчитаны на разные уровни потребления мобильного интернета и названы по объему трафика, который предоставляется в рамках пакета. Например, в Москве и Московской области компания запустила опции «7 Гб», «20 Гб», «50 Гб». Пользователям планшетов оператор предлагает сервис «Интернет в планшет». До 10 августа новые услуги будут запущены во всех регионах присутствия Tele2.

Опции удобны для тех абонентов, которые активно пользуются интернетом не только со смартфонов и планшетов, но и при помощи USB-модемов и роутеров. Пакеты интернет-трафика по выгодным ценам позволяют скачивать на максимальных скоростях объемные файлы, смотреть фильмы и слушать музыку на онлайн-ресурсах. Пользователям среднего и большого пакета интернета (в Московском регионе это «20 Гб», «50 Гб») будет доступен ночной безлимит, не расходующий основной объем трафика с 00:00 до 07:00. 

Для клиентов в столичном регионе абонентская плата при подключении интернет-опций «7 Гб», «20 Гб», «50 Гб» составляет 299, 699 и 999 рублей соответственно. На все новые услуги распространяется сервис «Перенос остатков», позволяющий использовать неизрасходованный интернет-трафик в следующем месяце при своевременном внесении абонентской платы. При исчерпании основного пакета доступ в интернет продлевается автоматически: клиенты получают 1 Гб трафика за 100 рублей, а абоненты планов «20 Гб» и «50 Гб» могут продолжить пользоваться ночным безлимитом.

Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию «Интернет в планшет», которая включает от 5 до 15 Гб интернет-трафика в зависимости от региона. Также пользователям доступен безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и сервисах геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс.Транспорт».

В абонентскую плату услуги «Интернет для планшета» также включен доступ к разделам «Телевизор» (50 телеканалов) и «Кинозал» (20 тыс. фильмов) в мобильном приложении Tele2 TV. При его использовании интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется при нахождении абонента в домашнем регионе и в поездках по России, за исключением Норильска.

Стоимость опций и объем трафика, который предоставляется в рамках пакета, различается от региона к региону. Подробнее о новых интернет-опциях на tele2.ru.

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Комментарий Алексея Бойко, MForum.ru

Компания выбрала грамотный нейминг! Не нужно напрягать память в попытках разобраться что чернее среди черных опций. 50 ГБ - это честные 50 ГБ, без "звездочек". А к ним еще и ночной безлимит, который и вовсе делает предложение великолепным вариантом пользования мобильным ШПД, как минимум, для молодежи. 
Кто не впишется в выбранный объем (таких будет немного), сможет продолжать пользование по цене 1 ГБ за 100 рублей - хорошее предложение. И, что всех порадует, никуда не делся перенос трафика. Нетрудно предположить, что основная масса подключений прийдется на тариф 7 ГБ (за 299 рублей) - этого трафика за глаза хватит более, чем 90% абонентов компании. У остальных есть возможность выбора оптимального для себя варианта. С такими подходами Tele2 "большой тройке" все же придется потесниться на столичном рынке.   

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