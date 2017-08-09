Анонсы: Oukitel K3 оснастят аккумулятором емкостью 6000 мАч и четырьмя камерами

09.08.2017, MForum.ru

Производитель раскрыл подробности о смартфоне Oukitel K3, позиционируемом как модный и мощный смартфон для деловых людей. Причем новинка получила не только «глянцевый» внешний вид, но и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 9 В / 2 А (соответствующее зарядное устройство входит в комплект поставки).

Перечень основных характеристик Oukitel K3 включает в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MT6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения), а также целых 4 камеры. Сдвоенная камера на задней панели сочетает 13 Мп основной и 2 Мп вспомогательный сенсоры, а фронтальная – 5 Мп и 2 Мп датчики. Сканер отпечатка пальца разместился под дисплеем. ОС – Android 7.0 Nougat. Выпускаться Oukitel K3 будет в синем и черном вариантах. Информация о цене и сроках релиза пока не озвучена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации oukitel.com

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