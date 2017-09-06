Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

MForum.ru
06.09.2017,
Компания Xiaomi провела в Нью-Дели мероприятие, где был представлен смартфон Mi A1, выпущенный в рамках инициативы Android One. Новинка будет работать под управлением «чистого» Android (Android 7.1.2 Nougat), а за обновление ее программного обеспечения будет отвечать непосредственно Google, выпуская обновления почти одновременно с линейкой Pixel.
В части аппаратной платформы Xiaomi Mi A1 выгодно отличается от устройств, которые ранее были выпущены рамках инициативы Android One и относились к бюджетному сегменту. «Сердцем» Xiaomi Mi A1 стал чипсет Snapdragon 625 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.
На задней панели Xiaomi Mi A1 разместилась сдвоенная камера, что делает новинку схожей с флагманским Mi 6. Конфигурация камеры включает два 12 Мп сенсора с пикселем размером 1,25 мкм. В части «фишек» реализовано двукратное увеличение без потери качества и портретный режим. По утверждению Xiaomi, фотографии, получаемые Xiaomi Mi A1, по качеству не уступают снимкам, сделанным на iPhone 7 Plus. Впрочем, соответствует ли это утверждение действительности, будет видно только по независимым тестам.
Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Mi A1 – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. Из прочего отметим корпус из металла и сканером отпечатка пальца на задней панели. Начало продаж Xiaomi Mi A1 запланировано на 12 сентября, цена составит порядка € 200. Релиз новинки будет глобальным, включая Россию.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru
19.07. Мобильные ОС: Доступна финальная версия Android 7.0 Nougat Developer Preview / MForum.ru
15.12. [Новинки] О смартфонах и не только #36: Чехол-батарейка Apple, битва за рынок смарт-часов и российские релизы популярных новинок / MForum.ru
23.11. [ПО] Это интересно: Смартфоны Android One уже получают обновление до Android 6.0.1 Marshmallow / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru