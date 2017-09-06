Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

06.09.2017, MForum.ru

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Компания Xiaomi провела в Нью-Дели мероприятие, где был представлен смартфон Mi A1, выпущенный в рамках инициативы Android One. Новинка будет работать под управлением «чистого» Android (Android 7.1.2 Nougat), а за обновление ее программного обеспечения будет отвечать непосредственно Google, выпуская обновления почти одновременно с линейкой Pixel.

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

В части аппаратной платформы Xiaomi Mi A1 выгодно отличается от устройств, которые ранее были выпущены рамках инициативы Android One и относились к бюджетному сегменту. «Сердцем» Xiaomi Mi A1 стал чипсет Snapdragon 625 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

На задней панели Xiaomi Mi A1 разместилась сдвоенная камера, что делает новинку схожей с флагманским Mi 6. Конфигурация камеры включает два 12 Мп сенсора с пикселем размером 1,25 мкм. В части «фишек» реализовано двукратное увеличение без потери качества и портретный режим. По утверждению Xiaomi, фотографии, получаемые Xiaomi Mi A1, по качеству не уступают снимкам, сделанным на iPhone 7 Plus. Впрочем, соответствует ли это утверждение действительности, будет видно только по независимым тестам.

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Mi A1 – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. Из прочего отметим корпус из металла и сканером отпечатка пальца на задней панели. Начало продаж Xiaomi Mi A1 запланировано на 12 сентября, цена составит порядка € 200. Релиз новинки будет глобальным, включая Россию.

Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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