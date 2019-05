Анонсы: Motorola One Vision c 48 Мп камерой представлен официально

16.05.2019, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила смартфон Motorola One Vision, слухи о котором в сети появлялись неоднократно. Одна из «фишек» новинки — 48 Мп тыловая камера, дополненная 5 Мп сенсором для определения глубины сцены. Однако, этот смартфон получил и другие интересные особенности.

В частности Motorola One Vision оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 при разрешении 2520х1080 точек с круглым вырезом под фронтальную камеру. Не подвела и сама фронталка, построенная на базе 25 Мп сенсора с биннингом 4-в-1 (аналогично 48 Мп тыловой камере). Немного удивляет выбор чипсета — Exynos 9609, вместо привычных для смартфонов серии MediaTek.

Остальные спецификации Motorola One Vision включают в себя 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой TurboPower. Также можно отметить сочетание USB Type C с 3,5 мм аудиоразъемом. ОС — Android 9.0 Pie в рамках платформы Android One. Купить Motorola One Vision можно в синей и коричневой расцветке. Цена для мирового рынка пока не объявлена. Первым рынком для новинки стала Бразилия, где ее предлагают за 1999 реалов ($500). Но говорить о дороговизне устройства пока рано — в Бразилии очень специфичное ценообразование на смартфоны.