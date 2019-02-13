Слухи: Большая утечка раскрыла подробности о Motorola P40

MForum.ru
13.02.2019,
Не так давно появились слухи, что новая серия смартфонов Motorola может быть построена на чипах семейства Samsung Exynos. И последняя информация от 91mobiles подтверждает эти данные. Как утверждает источник - «сердцем»Motorola P40 станет чипсет Exynos 9610.
В части объема памяти ожидается выход трех комбинаций: 3+32, 4+64 и 4+128 Гб (ОЗУ + встроенная память, соответственно). Кроме того, Motorola P40 станет первым смартфоном бренда с круглым вырезом под фронтальную камеру. Программная часть будет построена на базе Android One. Разрешение тыловой камеры Motorola P40 составит 48 Мп, в качестве вспомогательного будет использоваться 5 Мп сенсор. Из прочего ожидается поддержка NFC, аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также синий и золотой варианты расцветки. Информации о дате анонса пока нет, как и планов продажах Motorola P40 за пределами Китая. Впрочем, базируясь на опыте Motorola P30, появление глобальной версии Motorola P40 вполне реально. Напомню, P30 Note и P30 Play за пределами Китая предлагались как Motorola One Power и Motorola One.
© Антон Печеровый,
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