Слухи: Пресс-фото Motorola One Vision подтвердили 48 Мп камеру

MForum.ru
08.05.2019,
Уже в середине мая мы увидим анонс смартфона Motorola One Vision, который может быть представлен одновременно с обновленным Moto E6. Судя по пресс-фото, новинка получит экран с круглым вырезом (диагональ 6,2 дюйма, соотношение сторон 21:9) и стеклянную заднюю панель с выступом под сдвоенную камеру.
Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 48 Мп. Если верить более ранним слухам Motorola One Vision получит Exynos 9610, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч с зарядкой через USB Type C. Программная составляющая будет работать на платформе Android One. На рынке Китая этот смартфон может выйти под именем Moto P40, пусть и с некоторыми изменениями в части объемов оперативной и встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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