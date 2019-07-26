Слухи: Nokia 8.2 получит 32 Мп выдвижную камеру и Android Q

26.07.2019, MForum.ru

По данным инсайдеров компания HMD Global работает над смартфоном Nokia 8.2, ключевой особенностью которого станет выдвижная 32 Мп фронтальная камера. Технически такие камеры построены на технологии Quad-bayer с группировкой пикселей в ячейки размером 2х2 (выходное разрешение снимка - 8 Мп).

Также источники сообщают о 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Данные об остальных спецификациях пока отсутствуют. По традиции новинка получит программную платформу Android One, причем из коробки будет предустановлен Android Q. Анонс Nokia 8.2 можно ожидать в августе текущего года (после анонса финальной версии Android Q), а релиз – осенью.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearana.com

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