Слухи: Nokia 8.2 получит 32 Мп выдвижную камеру и Android Q

MForum.ru
26.07.2019,
По данным инсайдеров компания HMD Global работает над смартфоном Nokia 8.2, ключевой особенностью которого станет выдвижная 32 Мп фронтальная камера. Технически такие камеры построены на технологии Quad-bayer с группировкой пикселей в ячейки размером 2х2 (выходное разрешение снимка - 8 Мп).
Также источники сообщают о 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Данные об остальных спецификациях пока отсутствуют. По традиции новинка получит программную платформу Android One, причем из коробки будет предустановлен Android Q. Анонс Nokia 8.2 можно ожидать в августе текущего года (после анонса финальной версии Android Q), а релиз – осенью.
© Антон Печеровый,
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