Анонсы: Nokia 2.2 получил сменные крышки Xpress-On

07.06.2019, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 2.2. Новинка нацелена в нижний ценовой сегмент. Из интересных особенностей отметим сменные задние панели Xpress-On и 13 Мп тыловую камеру, для которой производитель обещает качественные снимки в условиях нехватки освещенности. Однако апертура объектива f/2.2 заставляет в этом усомниться.

Спецификации Nokia 2.2 включают в себя 5,71-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio A22, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 400 Гб и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – чистая Android 9 Pie в рамках инициативы Android One. Цена новинки на российском рынке пока не объявлена, но вряд ли она будет существенно дороже Nokia 2.1, который оценен 6490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.com

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