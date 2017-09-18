Тарифы: "Билайн" корректирует тарифы линейки "Все для бизнеса"

18.09.2017, MForum.ru

Основная идея модернизации - увеличенный до 5 ГБ пакет интернет трафика, а также постоплатная система расчетов для корпоративных клиентов. В компании необходимость корректировки объясняют ростом потребления интернета клиентами компании на 56% гг.



В новом предложении вырос и размер абонентской платы, в частности, в Московском регионе тарифы теперь начинаются от 400 рублей. Минуты голосовой связи, включенные в пакет услуг, будут расходоваться на входящие вызовы, если абонент находится в Крыму, причем на "старших тарифах", остаток пакета будет уменьшаться также и за счет исходящих вызовов.

Компания адресует тариф клиентам малого и среднего бизнеса.

К сожалению, на сайте компании, на момент публикации этого сообщения обновленные тарифы еще не опубликованы, поэтому детально ознакомиться с ними не удалось.

+

Пресс-релиз компании "ВымпелКом"

«Билайн» обновил тарифную линейку для клиентов «Билайн» Бизнес

18 сентября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет модернизированную линейку «Все для бизнеса» с расширенным интернет-трафиком от 5 Гб и постоплатной системой расчета для корпоративных клиентов, которая заменит старые тарифные планы.

«Всё для бизнеса» дает клиенту больше мобильности и возможность бесплатного общения между сотрудниками компании, а также просто с абонентами «Билайн» на всей территории России. Вне зависимости от времени и места можно больше общаться в мессенджерах, делиться важной информацией с коллегами и грузить видео-контент. Также линейка включает в себя звонки и сообщения, и все это за фиксированную стоимость, что всегда удобно для бизнеса.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Потребление мобильного интернета в В2В возросло на 56% год к году, поэтому новый тариф с увеличенным объемом интернет-трафика - наш ответ на запросы клиентов. Своей задачей мы видим перевести телекоммуникационный сервис на новый уровень, и это возможно только при должном внимании к своим клиентам. Сейчас очевидно, что мессенджеры, конференц-коллы и видео-звонки стали обычным явлением для бизнеса любого размера, поэтому мы выбрали Data-ориентированный подход в совершенствовании линейки «Все для бизнеса».

Абонентская плата варьируется в зависимости от региона подключения. В Москве и Московской области размер абонентской платы от 400 рублей в месяц.

Также во все тарифы линейки включено расходование пакета минут на входящие звонки при нахождении в Республике Крым и Севастополе. В «старших» тарифах в пакет минут включены и исходящие вызовы.

По оценкам компании, основными потребителями тарифа станут клиенты малого и среднего бизнеса.

Подробности о новых тарифах можно узнать на сайте: https://beeline.ru/b2b/

+ +