Тарифы: "Билайн" корректирует тарифы линейки "Все для бизнеса"

MForum.ru
18.09.2017,
Основная идея модернизации - увеличенный до 5 ГБ пакет интернет трафика, а также постоплатная система расчетов для корпоративных клиентов. В компании необходимость корректировки объясняют ростом потребления интернета клиентами компании на 56% гг.
В новом предложении вырос и размер абонентской платы, в частности, в Московском регионе тарифы теперь начинаются от 400 рублей. Минуты голосовой связи, включенные в пакет услуг, будут расходоваться на входящие вызовы, если абонент находится в Крыму, причем на "старших тарифах", остаток пакета будет уменьшаться также и за счет исходящих вызовов.
Компания адресует тариф клиентам малого и среднего бизнеса.
К сожалению, на сайте компании, на момент публикации этого сообщения обновленные тарифы еще не опубликованы, поэтому детально ознакомиться с ними не удалось.
+
Пресс-релиз компании "ВымпелКом"
«Билайн» обновил тарифную линейку для клиентов «Билайн» Бизнес
18 сентября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет модернизированную линейку «Все для бизнеса» с расширенным интернет-трафиком от 5 Гб и постоплатной системой расчета для корпоративных клиентов, которая заменит старые тарифные планы.
«Всё для бизнеса» дает клиенту больше мобильности и возможность бесплатного общения между сотрудниками компании, а также просто с абонентами «Билайн» на всей территории России. Вне зависимости от времени и места можно больше общаться в мессенджерах, делиться важной информацией с коллегами и грузить видео-контент. Также линейка включает в себя звонки и сообщения, и все это за фиксированную стоимость, что всегда удобно для бизнеса.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Потребление мобильного интернета в В2В возросло на 56% год к году, поэтому новый тариф с увеличенным объемом интернет-трафика - наш ответ на запросы клиентов. Своей задачей мы видим перевести телекоммуникационный сервис на новый уровень, и это возможно только при должном внимании к своим клиентам. Сейчас очевидно, что мессенджеры, конференц-коллы и видео-звонки стали обычным явлением для бизнеса любого размера, поэтому мы выбрали Data-ориентированный подход в совершенствовании линейки «Все для бизнеса».
Абонентская плата варьируется в зависимости от региона подключения. В Москве и Московской области размер абонентской платы от 400 рублей в месяц.
Также во все тарифы линейки включено расходование пакета минут на входящие звонки при нахождении в Республике Крым и Севастополе. В «старших» тарифах в пакет минут включены и исходящие вызовы.
По оценкам компании, основными потребителями тарифа станут клиенты малого и среднего бизнеса.
Подробности о новых тарифах можно узнать на сайте: https://beeline.ru/b2b/
+ +
Публикации по теме:
15.08. [Новости компаний] Тарифы: Билайн начал предоставлять Домашний интернет и ТВ без дополнительной платы / MForum.ru
19.06. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустил LTE в Архангельской области / MForum.ru
13.06. [Новости компаний] Судебные споры: Билайн и Tele2 поспорят с ФАС о цене SMS / MForum.ru
25.04. [Новости компаний] Конспекты: Ирина Лебедева представляет новую линейку "Всё" - MForum.ru / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Тарифы: Исследование тарифов на мобильный интернет от Content-review.com / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820 / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены планшеты серии Lenovo Tab 4 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Новинки от Archos получили защиту от влаги и пыли / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench / MFrourm.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru