Анонсы: Meizu M6 – обновление M5 с ценником от $100

MForum.ru
21.09.2017,
Китайская компания Meizu официально представила смартфон Meizu M6, нацеленный в сегмент недорогих устройств. В модельном ряду производителя новинка приходит на смену M5, предлагая некоторые улучшения при сохранении привлекательной цены.и
Спецификации Meizu M6 включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6750 с 8-ядерным процессором, 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб.
Фоточасть Meizu M6 включает в себя 13 Мп тыловую камера с датчиком RGBW и 8 Мп камеру с апертурой f/2.0 на передней панели. Кстати, Meizu довольно активно работает с технологией обработки изображений компании ArcSoft, дающий дополнительный эффект снижения шума на фотографиях и улучшающей режим HDR.
Емкость аккумулятора Meizu M6 -3070 мАч. Из прочего отметим сканер отпечатка пальцев и программное обеспечение Flyme 6 на базе Android Nougat. Выпускаться Meizu M6 будет в четырех цветовых вариантах – черном Matte Black, золотистом Champagne Gold, синем Electric Light Blue и серебристом Moonlight Silver. Материал корпуса – поликарбонат, но за счет специальной технологии его окраски возникает ощущение использования металла.
. Вариант Meizu M6 с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти оценен в ¥ 699 (~ $ 105), за версию 3+32 Гб придется заплатитть ¥ 899 (~ $ 135). На китайском рынке Meizu M6 появится 25 сентября.
© Антон Печеровый,
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