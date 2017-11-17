Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом

MForum.ru
17.11.2017,
На рынке мобильных устройств появился новый игрок – Geecoo. Компания достаточно молодая, а их основная специализация – производство разнообразных аксессуаров для смартфонов.
Спецификации Geecoo G4 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением HD выполненный по технологии on-cell, чипсет MediaTek MTK6737, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Тыловая камера сдвоенная – 13 Мп основной сенсор дополнен монохромным сенсором разрешением 0,3 Мп. Для селфи предназначена 8 Мп камера с углом обзора 88 градусов. Не забыт и сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7. Одним словом достаточно сбалансированное устройство, главное чтобы цена (которая пока не объявлена) не оказалась завышенной. Нет информации и о дате релиза.
© Антон Печеровый,
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