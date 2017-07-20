Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке

20.07.2017, MForum.ru

В России начались продажи смартфонов Alcatel A3 и A3 XL, анонс которых состоялся еще на CES 2017. Устройства относятся к верхней части бюджетного сегмента и позиционируются в качестве смартфонов для молодежной аудитории. В тоже время они не лишены таких функций как поддержка LTE, дактилоскопический сенсор и «приватный режим», обеспечивающий доступ к приложениям с защитой по отпечатку пальца.

Спецификации новинок сравнительно скромные. Alcatel A3 XL получил 6-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT8735B, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD объемом до 32 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 6.0 Marshmallow. В России Alcatel A3 XL будет доступен по цене 9 990 рублей в белом и сером цветах.

В техническом плане Alcatel A3 немного интереснее. «Сердцем» этого смартфона стал чипсет MediaTek MT6737 дополненный 1,5 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти (также с возможностью расширения картами microSD). Разрешение экрана такое же – HD, но диагональ – 5 дюймов. Немного скромнее и емкость аккумулятора – 2460 мАч, зато тыловая камера – 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры аналогично Alcatel A3 XL и составляет 5 Мп. Цена – 7 990 рублей, продаваться Alcatel A3 в России будет в белом и черном вариантах.