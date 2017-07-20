Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке

MForum.ru

Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке

20.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В России начались продажи смартфонов Alcatel A3 и A3 XL, анонс которых состоялся еще на CES 2017. Устройства относятся к верхней части бюджетного сегмента и позиционируются в качестве смартфонов для молодежной аудитории. В тоже время они не лишены таких функций как поддержка LTE, дактилоскопический сенсор и «приватный режим», обеспечивающий доступ к приложениям с защитой по отпечатку пальца.

Спецификации новинок сравнительно скромные. Alcatel A3 XL получил 6-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT8735B, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD объемом до 32 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 6.0 Marshmallow. В России Alcatel A3 XL будет доступен по цене 9 990 рублей в белом и сером цветах.

Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке

В техническом плане Alcatel A3 немного интереснее. «Сердцем» этого смартфона стал чипсет MediaTek MT6737 дополненный 1,5 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти (также с возможностью расширения картами microSD). Разрешение экрана такое же – HD, но диагональ – 5 дюймов. Немного скромнее и емкость аккумулятора – 2460 мАч, зато тыловая камера – 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры аналогично Alcatel A3 XL и составляет 5 Мп. Цена – 7 990 рублей, продаваться Alcatel A3 в России будет в белом и черном вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru

05.01. [Новинки]  CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:18 Konne Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
приятно, что на форуме есть представитель сети который отвечает на вопросы
16.07.2017 21:55 SirPP Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Помогите, пожалуйста. Украли iPhone, из iCloud вышли. (( проверьте по IMEI и serial number пожалуйста. ( IMEI: 352052079325085 S/N: F9CSW4EMG5QV
16.07.2017 21:34 95maso Тема: Разблокировка Beeline A103
826426006530616 как разблокировать билайн а103
16.07.2017 17:41 Tr1ple_M_M@n Тема: Galaxy S7 vs Huawei Honor 9
Решил подобрать телефон до 35к рублей. Айфон SE и практически безпамятный Шестой на 16ГБ не привлекают. Xiaomi Mi6 тоже отсекаются, т.к. в Приморском крае в магазинах их хрен найдешь, а с Алика ...
16.07.2017 16:28 Konne Тема: Смартфон для работы в интернете
Я тоже в интернете работаю. У меня самсунг галакси s7 - никаких проблем не возникает. Ну хотя работа в сети разная бывает - смотря чем именно вы занимаетесь - может у вас какие-то требования особы ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

20.07. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru

17.07. [Новинки]  Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

13.07. [Новинки] Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах / MForum.ru

11.07. [Новинки]  Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях / MForum.ru

10.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5A будет оснащен сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

10.07. [Новинки]  Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi X1 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru

06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru

06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru

05.07. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: