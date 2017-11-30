Тарифы: МегаФон скорректировал предложения "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум"

MForum.ru
30.11.2017,
Против тренда последних месяцев действует "МегаФон". Если до сих порт на тарифе "Включайся! Смотри" объем просмотра видео в Youtube в месяц был ограничен 20 ГБ, то теперь ограничение снято - Youtube можно смотреть в любых объемах.
Для абонентов тарифа "Включайся! Общайся" трафик на пользование соцсетями не тарифицируется в принципе. Включая просмотр видео на Youtube, Rutube и Vimeo. Включая встроенные плееры.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Безлимитный трафик на YouTube теперь доступен абонентам "МегаФона"
Безлимитный трафик при просмотре Youtube доступен на тарифах "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Ранее на "Включайся! Смотри" оператор предоставлял пакет на просмотр видео в Youtube в размере 20ГБ.
Тарифная линейка "Включайся!", которую оператор представил весной 2017-го года, создана на основе потребностей абонента. Главное в тарифах - это принцип приоритета: для любителей слушать музыку в тарифе предлагается доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам; для поклонников общаться в сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры, «говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео – 50 ТВ-каналов, 4 фильма и безлимитный трафик на сервис «МегаФон.ТВ», а также 20 ГБ на YouTube . В итоге были созданы шесть тарифов, сами названия которых отражали суть предложения: "Общайся", "Слушай", "Смотри", "Пиши", "Говори" и "Премиум".
Смотреть видео безлимитно могут также абоненты тарифа "Включайся! Общайся", где трафик на пользования социальными сетями не тарифицируется, в том числе на просмотр видео внутри сетей, даже через встроенные плееры YouTube, Rutube и Vimeo.
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