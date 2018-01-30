Анонсы: Объявлены цены Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2

30.01.2018, MForum.ru

Компания объявила цены и сроки начала продаж смартфонов Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2, которые были представлены на CES 2018. В американских онлайн-магазинах устройства появятся в феврале (Sony Xperia L2 – 9 февраля, Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra – 16 февраля), а в обычной рознице – 4 марта.

Напомню, старшая модель новой линейки, Sony Xperia XA2 Ultra, оснащена 6-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек c 2,5D-стеклом Gorilla Glass, чипсетом Qualcomm Snapdragon 630 (8 ядер, 2,2 ГГц), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 23 Мп тыловой камерой, сдвоенной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 3580 мАч с поддержкой QuickCharge 3.0. Ее цена составит $449,99.

Более компактный Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек c 2,5D-стеклом Gorilla Glass, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 и основная 23 Мп камера аналогичны старшей модели, в тоже время фронтальная камера одиночная, разрешением 8 Мп (Exmor R) с апертурой f/2.4 и углом обзора 120 градусов. Емкость аккумулятора Xperia XA2 – 3300 мАч, сканер отпечатка пальца размещен на задней панели. Цена Sony Xperia составит $349,99.

Более доступный Sony Xperia L2 построен на чипсете MediaTek MT6737T. Диагональ дисплея этой новинки составляет 5,5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Также в активе Xperia L2 присутствуют 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера с апертурой f/2.0, 8 Мп фронтальная камера с сенсором Exmor R 1/4" и углом обзора 120 градусов. Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Сканер отпечатка пальца также размещен на задней панели. Sony Xperia L2 оценен в $249,99.