Слияния и поглощения: T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

02.05.2018, MForum.ru

Стало известно о договоренности, достигнутой американскими операторами T-Mobile и Sprint, о слиянии этих телеком-бизнесов под брендом T-Mobile. Выбор в пользу бренда T-Mobile безусловно верный, Sprint давно разочаровал большинство своих "поклонников", тогда как T-Mobile все время будоражила рынок своими инициативами, не позволяя лидерам рынка Verizon и AT&T почивать на лаврах.

Теперь, после объединения бизнесов со Sprint, T-Mobile получит намного больше возможностей для "энергизирования" рынка США. Залог этого - размер объединенной базы, которую аналитики Strategy Analytics оценивают на уровне 127 млн клиентов, что весьма недалеко от 150 млн у Verizon и 141 млн у AT&T. Надеюсь, что это понимает и антимонопольный регулятор американского рынка, и не будет препятствовать намерениям участников рынка. Если обычно сокращение числа операторов вредно для рынка снижением уровня конкуренции, то в данной ситуации можно прогнозировать обратный эффект. Получив частотный пул и финансовые возможности инвесторов Sprint, T-Mobile сможет претендовать на куда большую часть пирога американского рынка сотовой связи. Что заставит Verizon и AT&T действовать на рынке еще более энергично, нежели ранее.

Объединенная компания сможет привлечь к себе часть абонентов конкурентов, сделав рынку интересные предложения, которые, прежде всего, будут отличаться более приемлемыми ценами. Будем надеяться, что конкурентная борьба обеспечит появление еще более интересных предложений для абонентов, предоставит им более качественные услуги.

Объединение особенно важно в свете предстоящих запусков 5G и IoT. Любому одному оператору сделать это намного сложнее и затратнее, чем объединению операторов.

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