Микроэлектроника: Marvell + Inphi. Консолидация на рынке производителей микроэлектроники не останавливается

03.11.2020, MForum.ru

Компания Marvell на днях объявила о приобретении производителя микросхем Inphi примерно за $10 млрд (в деньгах и акциях). Inphi специализируется на микросхемах, которые помогают объединять сервера в облачных дата-центрах, обеспечивать соединения таких центров с использованием оптоволокна и подключения базовых станций сетей сотовой связи (5G) к транспортным линиям.

У Marvell в линейке есть чипы аналогичного назначения, но для подключений с помощью медных кабелей. Таким образом, покупка призвана удачно дополнить продуктовую линейку Marvell и укрепить позиции Marvell на рынке облачных сред, а также на рынке проводных и беспроводных сетей связи. Это актуально с учетом востребованности облачных решений с учетом роста популярности 5G.

Особенность решений Inphi - они используют цифровые процессоры сигнализации DSP с поддержкой четырехуровневой импульсно-амплитудной модуляции PAM 4, позволяющие использовать в ЦОД соединения до 400G Ethernet) и DSP для когерентной модуляции для соединения дата-центров между собой.

Покупка в очередной раз иллюстрирует тот факт, что на современном рынке некогда заниматься разработками, выигрывают прежде всего те, кто готов покупать уже существующие разработки.

Идея очевидная, и можно наблюдать, как всего за пару месяцев на рынке производства микроэлектроники только три крупнейшие сделки "потянули" на фантастические $85 млрд: AMD - Xilinx; NVidia - ARM и Marvell - Inphi. Кто-то в России задумывается о возможностях конкуренции с этими бизнесами? Попробуем скопировать линейки их продукции на имеющихся производственных мощностях?

Оценка объединенного бизнеса Marvell - более $40 млрд. Впрочем, это пока теория, насколько хорошо получится с интеграцией покажет только время, мне покупка не кажется столь уж однозначно выгодной для Marvell. Сделку планируется закрыть во второй половине 2021 года, но для этого придется получать разрешения регулирующих органов.

Источники: forbes.com; techcrunch.com

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теги: микроэлектроника Marvell слияния и поглощения производство полупроводников